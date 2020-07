Gyenge az atomhivatal önkontrollja

Nem csak a járvány miatt lesz más ebben az évben a Szerethető Munkahely verseny.

Negyedik alkalommal hirdette meg a Szerethető Munkahelyek versenyt a DreamJo.bs, amely idén több szempontból is megújul. Többek között fókuszba kerül, hogy a jelenlegi helyzetben lehet-e egyáltalán szerethető egy munkahely, hogyan lehet otthonról dolgozni és miért érdemes az irodát is fenntartani, milyen túlélési stratégiákat vetettek be a vállalatok az utóbbi hónapokban, illetve milyen változások várhatóak a jövőben a cégek életében. Újdonság, hogy ősszel a legszerethetőbb álláskeresőt is díjazzák, és mostantól erdélyi vállalkozások is indulhatnak a címért.

A kezdeményezés célja a kezdetektől az, hogy lehetőséget adjanak minden kisebb és nagyobb cégnek arra, hogy megmutathassák magukat és felkerüljenek a Szerethető Munkahelyek térképére, elhelyezkedéstől, iparágtól és cégmérettől függetlenül, hiszen három éve már a kis- és középvállalatok mellett külön kategóriában a nagyvállalatok is nevezhetnek.

A szervezők, mint közleményükben írták, fontosnak tartják, hogy az elmúlt években közösséget is sikerült létrehozniuk, ahol mindennapos a tapasztalatcsere. “Büszkék vagyunk arra, hogy már negyedik éve egyre több Szerethető Munkahelyet tudunk bemutatni. Tavaly már több mint ötszáz jelentkező nevezett a pályázatra, idén még több résztvevőre számítunk. Ebben az évben 100 kis- és középvállalkozás, 25 nagyvállalat és 10 erdélyi cég kapja meg a díjat. Emellett pedig az ismert magyar szakemberekből álló zsűri szakmai különdíjakat is kioszt HR és Employer branding kategóriában” – idézik Balogh-Mázi Máriát, a DreamJo.bs és a Szerethető Munkahelyek Díj alapítóját.

A szervezők idén az eddigieknél is jobban koncentrálnak a közösségépítésre és a szakmai kapcsolatok erősítése és a tudásmegosztás kerül fókuszba. A pályázóknak egy online konferencián is segítenek, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzetben is stabil, a munkavállalók számára is élhető környezetet építeni és fenntartani. A szakmai különdíjakat egy záróvacsorával összekötött díjátadón személyesen adják át.

A munkavállalókat is díjazzák

A vírus következtében megváltozott körülmények miatt a DreamJo.bs portálon a cégekhez hasonlóan már az álláskeresők is készíthetnek profilt. Ennek megfelelően a Szerethető Munkahelyek versenyen idén a legszerethetőbb munkavállalót is megválasztják.

A 2017-ben rendezett első Szerethető Munkahelyek verseny óta megduplázódott a jelentkezők száma, a kezdetek óta összesen 1100 nevezés és 232 ezer szavazat érkezett a jelöltekre. Nevezni szeptember 30-ig lehet, a szavazás október 1. és 31. között zajlik, november 4-én hirdetnek eredményt, az online konferencia és a szakmai különdíjasok számára rendezett záróvacsora pedig egy héttel később lesz.