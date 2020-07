Trump szövetségi rendfenntartókat küld több amerikai városba

A szimbolikus szakítást belső reformok is kísérik.

Elvette a tiszteletbeli elnöki címet Nikola Gruevszkitől saját észak-macedóniai pártja, a VMRO DPMNE – írja a 444.hu BalkanInsigt cikke alapján. A lap szerint a lépés része a legutóbbi választásokat szűken elveszítő párt imázsváltásának. A pártot ugyanis egyre több kritika érte – belülről és kívülről is – az utóbbi években, amiért még mindig szoros kapcsolatokat ápol a korrupció miatt elítélt politikussal. A bírósági felelősségre vonás elől elmenekülő ex-miniszterelnökkel való szimbolikus szakítást belső reformok is kísérik a pártban. A vezetőség, élükön Gruevszki utóda, Hrisztijan Mickoszki, „demokratizálná” a párton belüli döntéshozatalt, és elősegítené a hatalom nagyobb mértékű megosztását. A pártelnöki tisztséget, amit korábban Gruevszki is betöltött, mostantól három ciklusra korlátozzák – teszik hozzá. Nikola Gruevszki 2003 és 2017 között volt a VMRO DPMNE párt elnöke, a hatalom központosításával és autoriter vezetői stílussal ebben a tisztségében, és 2006 és 2016 között miniszterelnöki tisztségében is vádolták. 2016-ban egy lehallgatási botrány miatt kellett távoznia posztjáról, később pedig korrupció miatt két év börtönre ítélték. Később menedékstátust kapott Magyarországon.