A szélsőséges hőség következményeként 451 ezer ember életét vesztheti világszerte az elmúlt hónapokban elkezdődött és jövő februárig tartó kritikus időszakban – áll a Chicago Egyetem legfrissebb előrejelzésében. Mindennek hátterében a szuper El Niño jelenség áll, amely egyre inkább befolyásolja életünket. A klímaváltozás 20 év múlva 44 százalékkal több szélsőségesen forró napot fog eredményezni a mostani átlaghoz képest.
Donald Trump amerikai elnök értetlenségének adott hangot, hogy Illinois állam kormányzója miért nem kér szövetségi segítséget az irányítása alatt álló terület legnagyobb városa közbiztonságának megerősítése érdekében.
Az amerikai elnök hozzátette, visszatérnek, talán erősebb formában, ha a bűnözés ismét fellángol.
A volt amerikai nagykövet egy chicagói agysztröszt vendégeként osztotta meg benyomásait Magyarországról, és arról is beszélt, milyen párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.
Rendészeti és jogi harcokat is hoznak a Trump elnök által szorgalmazott tömeges deportálások a demokrata vezetésű amerikai nagyvárosokban.
Az Egyesült Államokban a nyílt társadalom programjának egy meglepő irányzatával találkoztam: a nyílt üzletekért folytatott küzdelemmel.
A Demokrata Párt országos jelöltállítójának eddigi három napján a párt aktív és egykori politikusai személyes hangú kortesbeszédekben méltatták Kamala Harrist és Tim Walzot.
Kamala Harris a Demokrata Párt ma kezdődő országos küldöttgyűlésén hivatalosan is elfogadja az elnökjelöltséget. A háromnapos chicagói rendezvény lehetőséget ad programjának kibontására és lendülete megőrzésére is.
A gazdasági egyenlőtlenségről, a terhességmegszakítás jogának követeléséről és a gázai helyzetről szóló tiltakozásokra számítanak.
Napokkal Joe Biden elnök jelöltségtől való visszalépése után egy új közvélemény-kutatás már Harris alelnök előnyét mutatja Donald Trumppal szemben.
Az adományozók 62 százaléka még soha nem támogatott demokrata politikai kampányt.
Az elnökjelöltségtől vasárnap visszalépő Joe Biden alelnöke, Kamala Harris támogatását jelentette be, ám a Demokrata Párt küldöttjei nem kötelesek ezt figyelembe venni az augusztusi jelöltállító konvención. Az utódlás kérdése egyelőre nyitott marad.
Briliáns mese el a felnőtté válásról és egy ország kulturális változásairól.
A legalább hat halálos áldozatot és több tucatnyi sérültet követelő merénylet miatt egy demokrata szenátor tovább szigorítaná az amerikai fegyvertörvényt.
Elhasznált egyet a kilenc életéből.
A műtét akár évekkel is meghosszabbíthatja az állat életét.
A férfi egy 15 éves lányt is fejbe lőtt.
Korábban az oregoni Portlandben is lelőttek egy embert. Több amerikai városban véres összecsapásokba torkolltak a tüntetések.
Mintegy 400 rendőrt vezényeltek a belvárosba.
Demokrata párti polgármesterek levelet küldtek az igazságügyi miniszternek, melyben hangsúlyozták: ellenzik a szövetségi erők „egyoldalú telepítését”.
A rabok saját készítésű jelekkel kértek segítséget celláik utcára néző ablakaiból.
A sebesülteket lőtt sebekkel kórházba szállították, négyüknek válságos az állapota. Az áldozatok 16 és 48 év közöttiek.
Jelentős változásokat ígér a harmadik legnépesebb amerikai város új polgármestere. Az 56 éves afro-amerikai ügyésznőnek azonban pontosan ezért szavazott bizalmat a nagy többség.
Lori Lightfoot nemcsak az első fekete, hanem az első nyíltan leszbikus nő is az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városa élén.