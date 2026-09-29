David Pressman: A magyar politikusok nagyon ravasznak hiszik magukat, kár, hogy ravasznak lenniük elég könnyű abban az országban

A volt amerikai nagykövet egy chicagói agysztröszt vendégeként osztotta meg benyomásait Magyarországról, és arról is beszélt, milyen párhuzamok figyelhetők meg az Egyesült Államok és Magyarország antidemokratikus tendenciái között.