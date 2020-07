Elronthatja a nyarat az allergia

Két fontos szabályt érdemes betartani a megfelelő szemvédő kiválasztásánál.

A napszemüveg megválasztásnál két alapszabály van: szerepeljen a címkéjén az UV-400 vagy 100% UV védelem felirat és legyen minél nagyobb. Az arcformához, stílusunkhoz illő darabot télen-nyáron viseljük, hiszen nem az évszaktól függ az UV-sugárzás – hangsúlyozta Dálnoki Noémi, a Duna Medical Center szemész szakorvosa.

Az UV-sugárzás a vékony felhőrétegen is áthatol, így a borús égbolt sem jelent védelmet. A víz, a homok és a hó visszaverik a sugarakat, ezért strandoláskor és síeléskor is fontos a megfelelő védelem. A láthatatlan UV-sugarak egy részét elnyeli az ózonréteg, másik részét pedig a szaruhártya, de még így is a szembe juthat annyi, ami már károsíthat. Ráadásul az egész életen át kapott dózisok összeadódnak, és egyre komolyabb gondot okozhatnak.

Évek alatt összeadódó UV-sugárzás következtében kialakuló betegség a szürkehályog. A szem belsejében lévő szemlencse elszürkülése látásromláshoz vezet. A betegség ma már műtéttel gyógyítható. A káros sugárzás okozhat makuladegenerációt, más néven szemfenéki meszesedést is, ami a központi látást rontja. A pterygiumot, vagyis a kúszóhályogot a szörfözők vagy farmerek betegségének is nevezik, mert a sok napsütésnek, szélnek kitett embereknél úgynevezett kötőhártya-kettőzet alakul ki, ami a szaruhártyára nőve ronthatja a látást is. Bár műtéttel eltávolítható, gyakran kiújul. A pinguecula, a kötőhártyán megjelenő kis megvastagodás, szintén hosszú évek alatt alakul ki. Legtöbbször tünetmentes, de mivel egyenetlenné teszi a szemfelszínt, ha panaszt okoz, műtétre is szükség lehet.

Photokeratitis akkor alakul ki, ha rövid idő alatt, például hegesztés, szolárium vagy hóról visszatükröződő napfény miatt nagy mennyiségű UV-sugárzás éri a szemet. A tünetek – égő fájdalom, könnyezés – már pár órával a behatás után jelentkezhetnek, de pár nap alatt megszűnhetnek.

A méret is számít

Sokan úgy gondolják, hogy minél sötétebb a lencse, annál jobban kiszűri a káros sugarakat. Ez azonban tévhit, az UV-szűrő réteg ugyanis színtelen. A különböző színű napszemüvegek megváltoztathatják a színérzékelést és befolyásolhatják a kontrasztérzékenységet. Egy rossz minőségű napszemüveggel többet árthatunk a szemünk egészségének, mintha semmit sem viselnénk. Az UV-szűrőt nem tartalmazó, de sötét lencséjű napszemüveg miatt a kitágult pupillán át még több káros sugár éri a szemünket – hangsúlyozta a szemész szakorvos.

Szerencsére nem csak nagyon drágán lehet megfelelő minőségű napszemüveget kapni, viszont mindenképpen megbízható kereskedőtől kell vásárolni – hívta fel a figyelmet Dálnoki Noémi. A nagyobb optikákban még az UV-szűrő képességet is be lehet méretni. Fontos, hogy a napszemüveg minél nagyobb legyen, hogy felülről, alulról és oldalról is a lehető legkevesebb káros sugár érje a szemet, hiszen a kisebb lencsék mögé könnyebben besüt a nap. Egy UV-szűrős napszemüveg mellett a széles karimájú kalapokkal is sokat tehetünk szemünk egészségéért.

A szakorvos kiemelte, hogy a napsugárzásnak számos jótékony hatása van, nem kell szélsőségesen védenünk magunkat tőle, viszont szempanaszok esetén azonnal forduljunk szemészhez.