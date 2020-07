Kétszázmilliós telefonkampánnyal bízott meg Palkovics tárcája egy jogellenes adatkezelés miatt büntetett céget

Országszerte zivatarokra is figyelmeztetnek.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében is másodfokú riasztások vannak érvényben a felhőszakadások veszélye miatt. A fővárosra és Pest, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A zivatarok veszélye miatt az egész országban elsőfokú riasztások vannak érvényben. Az előrejelzés szerint a legjobb feltételek a déli, délnyugati megyékben, illetve a középső országrészben vannak elszórt zivatarok kialakulására, de kevesebb helyen más országrészekben is várható zivatar. A nyugatról kelet felé áthelyeződő csapadékgócokból helyenként rövid idő alatt 20-40 milliméter csapadék hullhat. Este is főként a déli országrészben várható még intenzív zivatartevékenység. Főként az ország déli felében egy-egy intenzív zivatar is valószínű, melyhez lokálisan a 40-50 milliméter csapadék, erős szél és jégeső is társulhat.