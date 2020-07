Ha szükséges Tarlós Istvánt is behívjuk

Egyszer szembe kell néznünk a múlttal, függetlenül attól, hogy ki követett el bűnt – állítja Havasi Gábor, a főváros új korrupcióvizsgáló bizottságának elnöke.

Hogy kerül egy mentős, a főváros egészségügyi tanácsnoka egy korrupcióvizsgáló bizottság élére? Nem mentősként és nem is egészségügyi tanácsnokként. A Momentum-frakció kezdeményezte a bizottság létrehozását, így tőlünk vártak jelöltet az elnöki posztra. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere és Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes pedig engem kért fel, mint a Fővárosi Közgyűlés tagját. Ezek az ügyek egyébként annyira komplexek és szerteágazóak, hogy egy személyben senki nem látja át teljes mélységében akár jogász, akár közgazdász végzettségű. Természetesen számítok a többi bizottsági tagra és több külsős szakértőt is be fogunk vonni a munkába. A Fidesz-frakció is képviselteti magát a bizottságban? Igen, Bagdy Gábor belső, míg Szegvári Péter külső tagként vesz részt a bizottság munkájában. A bizottság egyébként 11 fős. Pontosan mit várnak ettől a testülettől? Nincsenek nyomozóhatósági jogköreik és néhány ügy, mint például a Combino villamosok beszerzése, a négyes metró projekt vagy éppen a Rác fürdő felújítása két, esetenként három ciklussal ezelőttre nyúlik vissza. Hatalmas iratanyag gyűlhetett össze ennyi idő alatt, ráadásul vezetőváltások idején időről-időre eltűnik néhány dokumentum. A közvéleménynek egyszerű kérdései vannak ezekben az ügyekben: ki mit csinált vagy nem csinált azért, hogy az adott beruházás az ismert eredménnyel végződjön. Most, hogy elkezdtem beleásni magam a témába, látom igazán, milyen hatalmas feladatra vállalkoztunk, mennyire szövevényes ügyek ezek. De a budapestieket nem is a jogi fordulatok, műszaki részletek és közgazdasági analízisek érdeklik, hanem az, hogy miképpen történhetett meg, hogy a főváros kiírt egy tendert a hármas metró kocsijainak felújítására, ahol végül nem az olcsóbb és jobb ajánlatot tevő cég nyert? A győztes pedig úgy végezte el a munkát, hogy egyre-másra derülnek ki a hibák. Hogy lehet az, hogy a város 69 milliárd forintot fizetett egy olyan fapados kocsiért, amiben nincs klíma, így nyaranta 40 fokos hőségben főnek az utasok? Ha pedig a Városligetben sétálva feltekintenek a nagyra nőtt fóliasátorra, joggal kérdezik, hogy mi kerül ezen ennyibe? Nem éppen ezzel bízta meg a Fővárosi Közgyűlés az Envirodunát? A főváros cége több száz millióért vizsgálja át az eddigi szerződéseket és számlákat, illetve több alternatívát is kidolgoznak a biodóm befejezésére. Riválisok lesznek? Partnerként tekintünk mindenkire, akinek feladata az egyes projektek áttekintése. A hármas metró kocsibeszerzésének ügyében is várjuk a vizsgálat eredményét. Az Enviroduna alapvetően projektmenedzsment kérdésekkel foglalkozik, illetve számviteli problémákkal. Mi pedig politikai, közpolitikai és jogi síkon vizsgáljuk a beruházásokat. Ha visszaélés történt, akkor meg kell találni a döntésért jogi értelemben felelősségre vonható személyeket, illetve a politikai felelőst. De a közvéleményt talán ennél is jobban érdekli, hogy miképpen lehetséges, hogy a város elköltött 10 milliárd forintot az elektronikus jegyrendszer kiépítésére, de még mindig papírjegyeket kell venni. Éppen ezért áttekintést szeretnénk adni minden ügyben, beleértve azt is, hogy más városokban hogyan működik ez a projekt. Mit csináltak jobban, melyik döntési pontnál választottak más utat, hol romlott ez el nálunk. A munka végeztével rendőrségi feljelentések is lesznek? Ellenzékből kevés reményt látunk arra, hogy ezek nyomán valódi nyomozások induljanak. De szeretnénk elérni, hogy néhány ügyben olyan mennyiségű adatot gyűjtsünk össze, hogy a rendőrség ne tolhassa félre olyan könnyen. Hogyan válogatták ki éppen ezt a nyolc ügyet? Ezek a leginkább közérdeklődésre számot tartó ügyek, ahol egyértelműen félresiklott valami. Néhányat már korábban is vizsgáltak, a négyes metrót például a Tarlós-féle városvezetés és az OLAF is tüzetesen kielemezte. Az utóbbi súlyos megállapításokat is tett, mégse történt semmi. Mitől lesz ez más? Az ellenzék most van először abban a helyzetben, hogy ezeket a dokumentumokat megvizsgálhassa. Ha nem is sikerül új tényekre bukkannunk, fontos lenne a budapestieknek közérthetően elmondani, hogy milyen folyamat vezetett ezekhez a kudarcokhoz. Elvégre joggal várják el, hogy valaki végre közölje velük, miért folytak ki a kasszából milliárdok anélkül, hogy bármit fel lehetne mutatni. Pénzt is kaptak a feladat mellé? A szervezeti és működési szabályzat szerint az ideiglenes bizottságoknak nincs költségvetési keretük, de Karácsony Gergely főpolgármester azt kérte, hogy tegyünk javaslatot arra, hogy melyik ügyben milyen szakértőket szeretnénk felkérni és milyen költséggel. Terveznek meghallgatásokat? Kiket hívnak be? Tarlós István is közöttük lesz? Igen, szándékunkban áll várospolitikusokat, cégvezetőket, felügyelőbizottsági és igazgatótanács tagokat meghallgatni. Köztük lehet Tarlós István is, hiszen éppen ő mondta ki, hogy az aktuális főpolgármester politikai felelőssége vitathatatlan. Sajnos ez leginkább egy kedves invitálás lesz, hiszen a meghívottaknak nem kötelező megjelenniük. De úgy gondolom, hogy nehéz lesz elfogadható indokot találni a távolmaradásra. A bizottság 2021 végére készíti el a jelentését. nem túl hosszú idő ez? A Fidesz szerint azért akkorra készülnek el, mert 2022-ben ezzel kampányolnának. A Fidesznek 9 éve volt egyes ügyek feltárására, mégsem jutottak semmire. Picit komikus volt Láng Zsolt Fidesz frakcióvezetőtől, hogy hol azt vetette a szemünkre, hogy miért húzzuk olyan sokáig ezt a vizsgálatot, hol azt fejtegette, hogy ezek olyan bonyolult ügyek, hogy még egynek se lehet a végére jutni ennyi idő alatt. Miután olyan ügyek is vannak, ahol akár koalíciós partner felelőssége is felmerülhet, nem érzem jogosnak a félelmet, hogy ezzel szeretnénk kampányolni. Bizonyos ügyek valóban „forró pitének” tűnnek, vegyük példaként a parkolást, de akadhat más kényes kérdés is. Mennyire kaptak szabad kezet? Teljesen. Mindenki partner ebben. A főpolgármester és helyettesei is támogatásukról biztosítottak. Ha pedig felmerül koalíciós partner érintettsége, ugyanúgy járunk el, mintha a kormánypártról lenne szó. Egyszer szembe kell néznünk a múlttal, függetlenül attól, hogy ki követett el bűnt.