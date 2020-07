Négy rendeletet írt alá Trump a gyógyszerárak csökkentéséről

Biden biztosan vezet. A liberális oldal egyelőre óvatosan derűlátó.

Teljes visszavonulót fújt Donald Trump: váratlanul lemondta a Republikánus Párt augusztus végi elnökjelölő konvencióját, mondván "arra most nem megfelelő az idő". Az eredetileg az észak-karolinai Charlotte-ba meghirdetett háromnapos rendezvényt azért vitték volna a floridai Jacksonville-be, mert a Covid-19 járvány miatt az első helyszínen megkövetelték az egészségügyi előírások betartását. Mostanra viszont Florida lett az egyik legfertőzöttebb állam, és nyilvánvalóvá vált, hogy a koronavírus nem fog eltűnni egy hónap alatt. Trump valamilyen formában megtartja az elnökjelöltséget elfogadó beszédét és a republikánus aktivisták egy része Charlotte-ban részt vehet majd a konvencióhoz kapcsolódó rendezvényeken, ám idén semmi sem lesz a luftballonos-konfettis, ujjongó ünneplésből, ami általában lökést ad a kampánynak. A Demokrata Párt hónapok óta szervezi a maga virtuális rendezvényét. Egyik választási stratégájuk gúnyosan nyilatkozott a BBC-nek: „Kíváncsi vagyok, kinek sikerül jobban a konvenciója – annak a pártnak, amelyik korán felismerte a korlátokat és eleve főként virtuális-digitális tévéprodukciót tervezett, hogy kihasználja a főműsoridő milliós nézőszámát, vagy a bohócoknak, akik folyton változtatják a helyszínüket és egy hónappal az esemény előtt még nincs konkrét tervük.” A Demokrata Párt egyelőre valóban hasznot húz Trump hibáiból. A legfrissebb felmérés szerint Joe Biden Michiganben 9, Minnesotában 13, Pennsylvaniában 11 százalékponttal vezet. Négy éve ez a három állam okozta Trump meglepetésszerű győzelmét. A republikánusok bajai azonban ennél is nagyobbak: Floridában Biden 13 százalékkal vezet, sőt, a hagyományosan jobbra húzó Texasban is kiegyenlítődtek az esélyek. Ezek a közvélemény-kutatások természetesen még nem tartalmazzák Trump eheti váltásának hatását, azt, hogy az elnök józanabbul és tárgyszerűbben áll a koronavírus-járványhoz, illetve igyekszik demonstrálni a keménységét a nagyvárosi bűnözéssel szemben. Az utóbbi különösen az alvóvárosok középosztálybeli szavazói miatt fontos, akiknek visszacsábítása nélkül az elnöknek esélye sincs a második mandátumra. A sajtó most azt találgatja, későn jött-e a váltás vagy három hónap elég lehet a fordításhoz. Biden stábja úgy számol, hogy mindenképpen szorosabbá válik a verseny, mert Trump kiábrándult szavazóinak egy része vissza fog találni az elnökhöz. Az országos felmérések átlagában Biden előnye valamelyest mérséklődött és most 7.9 százalékos. A Demokrata Párt egyes politikusai és szakértői viszont úgy vélik, most jött el az idő az általános támadásra, mert többé az olyan, eddig stabilan konzervatív államok sem tűnnek reménytelennek, mint Texas vagy Georgia. Bidennek két szempontból is érdemes a nagyarányú győzelemre hajtani: nem lenne kérdés, hogy mit szól Trump az eredményhez, illetve a szenátusi többség megszerzésével az új elnök visszavonhatná elődje vitatott intézkedéseit és könnyebben vezethetné be saját reformjait. Egyelőre azonban sok a bizonytalanság, még azt sem tudni, hogyan fogják az amerikaiak leadni a szavazataikat. Ezer közegészségügyi szakember írta alá azt a levelet, amely szerint novemberben kizárólag a levélszavazás lesz biztonságos – ezt viszont egyelőre csak az államok harmadában kérheti mindenki. Trump ellenzi a levélszavazást, amely szerinte csalásra ad alkalmat.