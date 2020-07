Huszonhattal emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma

Abban ugyanis az áll, hogy új szabályozás lesz a jogállam védelmében, illetve feltételeket fogalmaztak meg a költségvetés felhasználása kapcsán.

Az Európai Tanács elnöke visszautasítja a bírálatokat az uniós csúcstalálkozó határozatai kapcsán, ideértve, hogy a jövőben a jogállamisághoz kötik a támogatások folyósítását – írja a FAZ. Charles Michel a Bizottság elnökével ért egyet, mármint hogy mondhat bármit Orbán Viktor és lengyel kollégája is, csak el kell olvasni az elfogadott dokumentumot. Abban ugyanis az áll, hogy új szabályozás lesz a jogállam védelmében, illetve feltételeket fogalmaztak meg a költségvetés felhasználása kapcsán. Azon kívül tartalmazza, hogy a Bizottság javaslatokat tesz le az asztalra arra az esetre, ha valamely tag megszegi a közös normákat. A szankciókat kétharmaddal kell majd elfogadni. A politikus elmondta, hogy az állam- és kormányfők igen nyíltan vitatták meg ezt a kérdést, ám arra még vissza kell térni. Az eljárás ügyében ugyanis még nem minden tisztázott.

arról ír: a bajor kormányfő megkerülte a választ arra kérdésre, hogy mi kerekedett felül pár napja a legfelső szintű uniós fórumon: a szolidaritás vagy pedig a nemzeti önzés. Markus Söder úgy válaszolt: a legfontosabb, hogy el tudták kerülni a kudarcot, mert az azt jelentette volna, hogy Európa ki van szolgáltatva a fertőzésnek. Ugyanakkor nagyon is vállalható kompromisszumot értek el, és újra egységes a szellem. Az együttműködést azonban javítani kell, ami egyfelől azt jelenti, hogy segítenek a Délnek, másfelől pedig újraértékelik a kapcsolatokat a keleti partnerekkel. Máskülönben csak még mélyebbek lesznek az árkok. Az újságíró erre megjegyezte, hogy Magyarország és Lengyelország darálja be a demokratikus jogokat, az igazságszolgáltatás és a média függetlenségét. A bajor vezető erre úgy reagált, hogy az értékek mindenki számára kötelezőek, ám ezzel párhuzamosan újfajta párbeszédkultúrát kell kialakítani. Kapcsolatba kell lépni a civil szféra különféle áramlataival. A magyarok és a lengyelek közt is sok híve van az európai együttműködésnek. Mint mondta, ez még akkor is így van, ha a jogállam ügyében többet is tehettek volna a csúcs részvevői. Ugyanakkor kiemelte, hogy a koronaválság remélhetőleg bizonyította: csak a kölcsönös szolidaritás segít.