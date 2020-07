Mitől zöldülhetett be a vízilabdázó gyerekek feje a tatabányai fürdőben?

A népegészségügy vízmintát elemez, a kormányhivatal vizsgálatot indított.

A nyáron megkezdődtek a szokásos úszóedzések az utánpótlás vízilabdázóknak a tatabányai fürdőben, ám több gyerek bőre és fürdőnadrágja is bezöldült, s az elszíneződés fürdéssel, mosással sem jött ki – derült ki az atv.hu összeállításából. Mint írták, az aggódó szülők a fürdő vezetéséhez fordultak. – Meghibásodott egy vegyszeradagoló műszer, így megemelkedett a klórszint a medencében, és valószínűsítjük, hogy a klórnak az algamentesítő szerrel vagy esetleg a diatómafölddel való kölcsönhatása okozhatta ezt a jelenséget – nyilatkozta Kugler László, a Cseri Kft. ügyvezetője, aki szerint laboreredmények híján csak találgatni lehet. Zacher Gábor toxikológus szerint habár az erősen klórozott víz és az algaölő magas koncentrációban okozható kellemetlen érzéseket, de ezek a gyerekek bőrével reakcióba lépve nem kellene, hogy elzöldülést okozzanak. Szerinte akár kromhidrózis is állhat a háttérben, ami a kozmetikában színes verejtékezést jelent. A toxikológus bakterológiai vizsgálatot elvégzését is javasolja. Az ATV Híradója megkereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot, ahol azt válaszolták, a kormányhivatal vizsgálatot indított, a beküldött vízminták elemzése jelenleg folyamatban van.