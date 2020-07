Hivatalos: Észak-Korea is regisztrálta az első fertőzésgyanús esetet

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 26.

Az Európai Stabilitási Kezdeményezés nevű berlini elemző intézet igazgatója úgy gondolja, hogy az Európai Bíróság közreműködésével kellene megálljt parancsolni a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetésnek. Gerald Knaus arról nevezetes, hogy a menekülthullám tetőpontján ő javasolta Merkelnek: kössön az EU szerződést Törökországgal, ami azután idáig nagyjából jó megoldásnak bizonyult. Most azzal érvel, hogy a luxemburgi testület ítélete ellen a budapesti és varsói populisták nemigen tudnak politikai érveket felhozni. A rendszer úgy működne, hogy az EUB mondaná ki: a Bizottság által bepanaszolt állam megszegte a demokratikus alapelveket. Ha az érintett kormány nem vet véget azonnal a jogsértésnek, akkor automatikus búcsút inthet a brüsszeli támogatásoknak. Márpedig Knaus úgy látja, hogy éppen a pénz jelenti Orbán és Kaczynski Achilles-sarkát. Úgy hogy pont ilyen okokból nem jó az, amit az állam- és kormányfők pár napja a brüsszeli csúcstalálkozón dolgoztak ki. Az eredeti javaslat ugyanis felpuhult. A lap szerint azért, mert Merkelnek fontosabb volt a következő hét évre szóló költségvetés jóváhagyása, illetve a vírus miatt padlóra került nemzetgazdaságok megmentése. És akkor még ott van, hogy a kompromisszumos megoldás igencsak eltérő értelmezésekre ad lehetőséget. A magyar és a lengyel fél mindenképpen ragaszkodni kíván ahhoz, hogy a végleges változatot az állam- és kormányfőknek kell elfogadniuk, ez ugyanis változatlanul vétójogot jelentene a két ország számára. Az Európai Parlament ugyan szintén berzenkedik a brüsszeli határozat ellen, mert fogatlannak tartja a záróközleményben megjelölt jogállami biztosítékokat. Csakhogy az EP-t sürgeti, hogy a mentőcsomag jóváhagyását nem lehet sokáig húzni-halasztani. Közben pedig erősen valószínű, hogy Kaczynski megpróbál kész helyzetet teremteni az igazságszolgáltatás átalakítása ügyében, így elkerülhetetlennek látszik a kemény összetűzés Brüsszellel, illetve az Európai Bírósággal. Knaus arra figyelmeztet, hogy a reform végképp hazavágná a demokráciát Lengyelországban. Az ő tervének nagy hátulütője ugyanakkor az, hogy azt is csupán minősített többséggel lehetne keresztülvinni.

Bár a magyar kormány tagadja, hogy a sajtószabadság felszámolására törne, a legújabb áldozat az Index, ám ezalatt a hatalom zavartalanul terjeszti a határon túl a maga üzeneteit, illiberális nézeteit. A brit jobboldali lap a V4NA hírügynökség, illetve a Remix News angol nyelven megjelenő internetes oldal példáján mutatja be, miként is működik a gépezet, hozzátéve, hogy félő: Magyarország Moszkva, Teherán és Kína nyomdokaiba szegődik az államilag irányított dezinformáció területén. A lényeg, hogy magukat teljesen elfogulatlan netes oldalnak feltüntetve, propaganda portálok népszerűsítik a magyar kormányt. A Remixről a saját honlapja csupán annyit lehet tudni, hogy a magyar fővárosban szerkesztik. Az FWD Affairs hozta létre, amelynek székhelye szintén Budapesten van, és saját bevallása szerint stratégiai kommunikációs, illetve sajtóügynökség. Az az amerikai Patrick Egan jegyezte be, aki látszólag csak igen lazán kötődik a Fideszhez, de tanácsadói minőségében már jó pár párteseményen beszélt. Továbbá nem egy szerződést kapott már a Miniszterelnöki Hivataltól, ezen felül karban tartja a hivatalos magyar támogatással működő Transylvania Now - Erdély Most portál angolul megjelenő változatát. Témáit tekintve jóformán csupa olyan kérdéssel foglalkozik, amelyek igen kedves célpontot jelentenek az Orbán-kabinet számára: migráció, unió és Soros György. Leginkább ugyanezekről szokott írni a V4NA is, de hát annak az egyik alapítója Habony Árpád, a másik pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf, volt londoni nagykövet (aki időközben hazatért, hogy a kormányzati kommunikációt erősítse az önkormányzati választáson elszenvedett Fidesz-pofon után – a szerk. megj.) Egyébiránt mindkettő roppant szűkszavú: egy oldalból álló honlapjuk semmi érdemit nem tartalmaz a tulajdonosi háttérről. Csupán üzenni lehet nekik, de egyiken sem válaszoltak, amikor a brit újság próbált kapcsolatba lépni velük.