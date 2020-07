Lesz-e másik Index?

A stáb szeretne együtt maradni, többen egy új lap alapításán gondolkodnak, ám sok minden hátráltatja az indulást.

Távozó indexesek nevű oldal követőinek száma két nap alatt 227 ezerre nőtt. Összehasonlításképp: az Index hivatalos Facebook-oldala hét év alatt 613 ezer követőt gyűjtött. A kommentelők pedig már az indulás perceiben sürgették, hogy a távozó szerkesztőség adjon meg egy bankszámlaszámot, ahová támogatásokat utalhatnak. Munk Veronika főszerkesztő-helyettes azt nyilatkozta, szeretnének „valamilyen formában együtt maradni”, ami minden jel szerint egy új hírportál indítását jelentené. Ám vasárnapi este még nem volt világos, hogyan „lesz másik”, mi is lesz az pontosan, s mikor tud elindulni. Miután a szerkesztőséggel összevesző igazgatósági elnök, Bodolai László pénteken nem volt bent az irodájában, hétfőn fogja láttamozni a felmondási íveket. Több indexes is azt mondta a Népszavának, még nem tudni, hogy le kell-e dolgozniuk a 30 napos felmondási időt, vagy közös megegyezéssel ettől a munkáltató eltekint. Az igazgatóság elnöke lapunknak azt nyilatkozta, hétfőn a felmondott újságírók kilépésével kapcsolatos ügyeket intézi, hogy rendeződjön, melyik munkatárs meddig marad a cégnél. „Legyen másik” – ez olvasható annak a Facebook-oldalnak a nyitóképén, amit a hírportálnál a főszerkesztőjük kirúgása ellen felmondással tiltakozó indexesek indítottak nem sokkal a pénteki tüntetés előtt. Anevű oldal követőinek száma két nap alatt 227 ezerre nőtt. Összehasonlításképp: az Index hivatalos Facebook-oldala hét év alatt 613 ezer követőt gyűjtött. A kommentelők pedig már az indulás perceiben sürgették, hogy a távozó szerkesztőség adjon meg egy bankszámlaszámot, ahová támogatásokat utalhatnak. Munk Veronika főszerkesztő-helyettes azt nyilatkozta, szeretnének „valamilyen formában együtt maradni”, ami minden jel szerint egy új hírportál indítását jelentené. Ám vasárnapi este még nem volt világos, hogyan „lesz másik”, mi is lesz az pontosan, s mikor tud elindulni. Miután a szerkesztőséggel összevesző igazgatósági elnök, Bodolai László pénteken nem volt bent az irodájában, hétfőn fogja láttamozni a felmondási íveket. Több indexes is azt mondta a Népszavának, még nem tudni, hogy le kell-e dolgozniuk a 30 napos felmondási időt, vagy közös megegyezéssel ettől a munkáltató eltekint. Az igazgatóság elnöke lapunknak azt nyilatkozta, hétfőn a felmondott újságírók kilépésével kapcsolatos ügyeket intézi, hogy rendeződjön, melyik munkatárs meddig marad a cégnél.

Közben a Népszava úgy értesült, néhány újságírót már megkerestek állásajánlattal más médiumok, és ők még nem döntötték el, hogy elfogadják-e. Kérdéses tehát, hogy együtt marad-e a teljes csapat. Mi több, a hétvégén a Média1 szakportál arról számolt be, hogy a felmondók helyére máris új embereket toboroznak. Ám hogy kik, nem világos, hiszen a munkáltatói jogok gyakorlója, Bodolai a Népszavának vasárnap azt nyilatkozta, éppen hétvégi családi programon van, biztos, hogy ő nem toboroz, mindez „rosszindulatú hangulatkeltés”, pletyka. A hétvégén a felmondók Index.hu-n található listájáról néhány név lekerült: úgy tudjuk, ők nem gondolták meg magukat, de mivel szerkesztőség legrégebbi tagjai közül valók, jelentősebb végkielégítés járna nekik, ha a munkaadó válik meg tőlük – igaz, ebben az esetben a felmondási idő is hosszabb. Ugyanakkor a közös megegyezés útjába akadályokat gördíthet, hogy a napokban tovább folyt az üzengetés a távozók és az elnök között. Az újságírók a közösségi médiában kritizálták a vezetőséget, Bodolai pedig újra kemény állításokat tett. Egyesen azt állította, az általa leváltott Dull Szabolcsot „Németországban rendőrök szíjon vezették volna el” üzleti titkok kiszivárogtatása miatt, ráadásul szerinte a volt főszerkesztő baloldali politikusokkal beszélte meg az Index ügyeit. Dull lapzártánkig nem reagált a vádakra. A távozók közül páran azzal indokolták felmondásukat, hogy mostanra vált világossá: a tulajdonos a NER csapdájába esett. Ezt a csapdát a Fidesz-közeli üzletemberek már évek óta ássák. A történet 2014-ben kezdődött, amikor a Fidesz gazdasági hátországának akkori rettegett ura, Simicska Lajos titokban opciós jogot szerzett a cégcsoportra, s jó ideig csak az mentette meg a hírportált, hogy az oligarcha egy évvel később nyíltan szembefordult Orbán Viktorral, így évekig nem érvényesítette a jogait. A párt 2018-as újabb kétharmados győzelme után viszont – a cégcsoport ügyészségi össztűz alá került korábbi tulajdonosához, az opciós jogot biztosító Spéder Zoltánhoz hasonlóan – kapitulált, így a médiacsoport jó része egy KDNP-s üzletember, Oltyán Józsefhez vándorolt. A végjáték akkor indult, amikor a hazai járvány tetőpontján, március végén átvette Oltyán részvényeit a Fidesz-környéki médiavállalatokat irányító Vaszily Miklós, aki egy másik menedzserrel, Zeigler Gáborral osztozik a cégcsoporton. A hírportált kiadó részvénytársaság, az Index.hu Zrt. viszont nincs a Vaszily-Ziegler-féle IndaMedia-csoport birtokában. Tulajdonosa a Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA), amelynek kuratóriumi elnöke Bodolai László, ezért ő az indexesek munkáltatója. Csakhogy Bodolai 2018-ban eladta az MFA-t alapító cég, az NP Nanga Parbat 17 Zrt. részvényeit az IndaMedia jogelődjének, amit akkor Ziegler és Oltyán birtokolt. Bár a részletek homályosak, a két évvel ezelőtti indamedias közleményből kiderül: a NP-n keresztül magukhoz láncolták az alapítványt és így az Indexet is. Ugyanis akkor úgy fogalmaztak, azért kellett megvenni az NP-t, nehogy „az Index.hu részvényei bármilyen módon kikerüljenek az alapítvány tulajdonából”. Márciusban pedig a fideszes média fő intézőembere, Vaszily betette a lábát az alapítványt alapító Nanga Parbatba is. Az alapító a Polgári törvénykönyv szerint pedig bizonyos megszorításokkal belefolyhat a kuratóriumi tagok kinevezésébe, visszahívásába. Ráadásul az Index.hu Zrt. közel 180 millió forinttal tartozik az IndaMediának – derítette ki egy hónapja a Media1. Mint ismert, Simicska sem vette az opciós jog 2017-es lehívása után nevére az Indexet, hanem átengedte a részvényeit az MFA-nak. A portál mögötti cégek könyveiből viszont kiderül, hogy Simicska vállalata, a Pro-Ráta Holding Zrt. távolról sem volt olyan nagylelkű, nem ingyen ruházhatta át a tulajdonjogát, az MFA fokozatosan törleszthette a vételárat. Ám ezt az összeget a 2018-as adásvételkor, Simicska kapitulálása után a Fidesz-közeli IndaMedia jogelődje átvállalhatta. Bodolai egy hónapja elismerte a Media1-nek, hogy az osztalékból törleszt, azaz az Index nyeresége is az IndaMediánál kötött ki, nem a szerkesztőséget gazdagította. S nemcsak ez köti az Indexet az IndaMediához: az eddig kiszivárgott információk szerint kizárólagosan ez a cég kezeli a hírportál reklámfelületeit, szerzi a hirdetéseket, kezeli az értük kapott bevételeket. Tehát az Index nem kereshetett magának másik partnert, amíg ezek a szerződések élnek. Ugyanakkor a napokban egy, a hvg.hu által megszerzett belső levélben az szerepel, hogy az IndaMedia vezetősége szerint a portál még a koronavírus miatt kialakult válság idején is magasabb hirdetési bevételt ért el, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Bodolai pedig csütörtökön azt mondta lapunknak, nem is ezzel, hanem a cash flow-val voltak gondok, tehát a fő kérdés az volt, az Index napi finanszírozása mennyire tud rugalmas lenni. Márpedig ha ezt a két nyilatkozatot összevetjük, nehéz másra következtetni, minthogy az IndaMedia csavargathatta a pénzcsapokat, ami még kiszolgáltatottabb helyzetbe hozhatta a hírportált.

"A méltóság frontján a NER nem nyert"

Nagy teret kapott a világsajtóban a hétvégén az Index ügye. A Washington Post szerint a történtek újabb csapást jelentenek a magyarországi független médiára, a New York Times pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányfő a társadalom minden szegmensét ellenőrzése alatt tartja illiberális államában. A brit Guardian szintén azt emelte ki, hogy számos médiumot kormányhoz közeli emberek, cégek vásároltak fel Magyarországon. A francia Le Monde azt írta, az Index a független újságírás egyik legfontosabb orgánuma volt abban az országban, amely a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadságot vizsgáló listáján a 180 országból a 89. helyen áll, miközben Orbán 2010-es hatalomra jutásakor még a 23. helyet foglalta el. A Süddeutsche Zeitung szerint mára alig maradt olyan országos médium, amelyet ne a kormányfő vagy valamelyik hozzá közel álló személy tartana ellenőrzése alatt. Az Index botránya azokban az országokban is kiverte a biztosítékot – a szerb ellenzéki sajtónál, Horvátországban, de még Montenegróban is –, ahol a sajtószabadsággal kapcsolatos ügyekkel általában kevesebbet foglalkoznak. Ám ami mindenképpen figyelemreméltó: több határon túli magyar szerkesztőség fejezte ki szolidaritását az Index szerkesztőségével. Először a felvidéki magyar portálok jelezték, hogy kiállnak a szerkesztőség és a sajtószabadság védelme mellett, így az Új Szó napilap, valamint a bumm.sk és a Paraméter portálja. Mindezidáig összesen 140 szlovákiai magyar újságíró és értelmiségi vállalt szolidaritást a magyarországi lap munkatársaival. Szombaton az erdélyi magyar portál, a Transindex „Kedves indexes kollégák” címmel írt nyílt levelet, amely egyebek mellett ilyen megállapítást tartalmaz: „Amilyen kemények voltatok az illiberalizmust megelőző ’békeidőben’, olyan kemények voltatok abban a több éve tartó, alattomos háborúban is, amit a Nemzeti Együttműködés Rendszere pénzzel, zsarolással és készséges médiatanácsadókkal technikai értelemben meg tudott nyerni ellenetek. A méltóság frontján viszont a NER nem nyert.” A vajdasági Családi Kör hetilapot, illetve a Szabad Magyar Szó internetes portált és annak szerbiai változatát, a Slobodna recet kiadó Sajtószabadság Alapítvány is kiállt az Index mellett szombaton, aggodalmát és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy „a magyar politikai hatalom újabbnál újabb független médiaszervezetet tesz lehetetlenné vagy sajátít ki”. A szerbiai ellenzéki sajtó, így az N1 televízió, illetve Nova tévé portálja részletesen számolt be az Index ügyéről, de a horvát portálokon is sokat foglalkoztak a témával, így például az azonos nevű Index.hr. Ami azonban meglepő, igen átfogó helyzetképet adott a magyar sajtó helyzetéről a montenegrói Vijesti honlapja, amely a péntek esti tüntetésről is közölt képet. A lap megállapítja, állandósultak az összetűzések az Európai Unió és Magyarország között, s a Fidesz tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban. - Rónay Tamás