„Veletek vagyunk ebben a nehéz pillanatban” – Magyarul üzent az indexeseknek címlapján a legnagyobb lengyel politikai napilap

Jelentős összeget spórolt volna a magyar állam, ha a pereskedés helyett a megegyezést választja, és nem támadja meg még a Kúriánál is a gyöngyöspatai szegregált oktatásért megítélt kártérítés jogszerűségét – mondta lapunknak Farkas Lilla a roma diákokat képviselő Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány kuratóriumi tagja.: a kártérítésre kötelezett gyöngyöspatai önkormányzatnak, illetve az általános iskolát jelenleg fenntartó Hatvani Tankerületnek együttesen közel 100 millió forintot kell augusztusig kifizetnie hatvan érintettnek, a helyi Nekcsei Demeter Általános Iskolában 2004 és 2012 között elszenvedett etnikai alapon történt szegregáció miatt. A pénz felét a múlt héten pénteken kapták meg az arra jogosultak, a pénz másik felének pedig elvileg augusztus 15-ig kell megérkeznie az egyéni számlákra.Farkas Lilla a Népszavának azt mondta: 2015-ben indították a kártérítési pert, vagyis onnantól számítva kamat is jár a megítélt összeg után. Ez esetenként pár tízezer forint egy-egy érintettre vetítve, mivel a jegybanki alapkamat, amely alapján ezt számítják, évek óta nagyon alacsony. Szavai szerint azonban mind ezt, mind pedig a felperesi ügyvédi költségeket megspórolhatta volna az állam és az önkormányzat, ha a meghurcolás és az időhúzás helyett egyezséget köt a szegregált romákkal, ahogyan ők ezt már korábban többször is felajánlották. Hozzátette: a felpereseknek azért sem kellett volna külön fizetni ügyvédeknek, hogy a bíróságtól kérjék a részletfizetés lehetőségét, ezt ugyanis az alapítvánnyal egyeztetve is megtehették volna, lévén polgári peres eljárásról van szó, ahol lehet ilyen megállapodást kötni.