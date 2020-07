WHO: otthon is lehet sportolni

A koronavírus, de más fertőzések elkerülésének is eddig ismert, "legtutibb" módszere nyaralás közben is a kézmosás és a fertőtlenítés, valamint a zsúfolt helyek kerülése.

Úgy tűnik, a koronavírus-járvány újra erőre kap a világ több pontján, ott is. Két amerikai orvosi intézmény, a rochesteri Mayo Klinika és a Los Angeles-i Cedar SinaiEgészségügyi Központ szakértői tanácsait ismertette a HáziPatika , hogy az utazók ugyanolyan egészségesen térjenek haza, mint ahogy elindultak. Az orvosok megjegyezték, az utazás még az elővigyázatossági intézkedések betartása mellett is nagyon kockázatos, mert ahol tömegek gyűlnek össze, a világ különböző helyeiről származó vírusok koncentrálódnak, így statisztikailag jelentősen megnő az esély a megfertőződésre.

A járvány idején olyan nyaralást érdemes tervezni, ahol a zsúfolt helyeket elkerülve meg lehet tartani a biztonságos távolságot. A nagyvárosokban és a forgalmas szállodákban nagyobb a megfertőződés kockázata, mint egy erdei kempingben. A túrázás most jobb ötletnek tűnik, mint a népszerű tengerpari strandok látogatása és az esti partizás. Bár számos szálloda kockázatcsökkentési előírásokat vezetett be, például elvárják, hogy a személyzethez tartozók, de gyakran a vendégek is maszkot viseljenek a nyilvános terekben, esetenként lezárják a közös helyiségeket és a szobákat csak a vendégek távozása után takarítják, a legjobb olyan szállást választani, ahol a lehető legkevesebb ember fordul meg.

Mivel a vírus tünetek nélkül akár hetekig is a szervezetben lehet, nemcsak a nyaralás helyszínét kell körültekintően kiválasztani, de a családunkra, a munkatársainkra, a barátainkra, sőt az ő környezetükre is gondolnunk kell. "Olyan új vírussal van dolgunk, amely másképpen viselkedik, mint amit korábban láttunk. A legfontosabb, hogy vegyük komolyan a veszélyt, és kövessük az egészségügyi útmutatásokat" - jelentette ki Ben-Aderet, a Cedars-Sínai kórház fertőző betegségek szakértője.

Abinash Virk, a Mayo Klinika fertőző betegségekkel foglalkozó specialistája a repülőgéppel történő utazást tartja a legkockázatosabbnak. Arra hívta fel a figyelmet, a kézhigiéné a legfontosabb; gyakran kell kezet mosni és alkoholos kézfertőtlenítőt használni. Kerülni kell, hogy az arcunkhoz érjünk, különösen, ha más felületek érintésével előtte beszennyezhettük a kezünket. A repülőtéren és a gépen is érdemes alkoholos géllel vagy fertőtlenítőszeres törlővel megtisztítani azokat a területeket, amelyekhez hozzáérhetünk, és ahol esetleg vírus található. Mivel kimutatták, hogy a SARS-CoV-2 vírus műanyagon vagy acélon körülbelül 72 órán keresztül is képes életben maradni, fontos letörölni az étkezőtálcát, a karfákat.

A nyilvános helyeken, például éttermekben, szállodákban és nyilvános mellékhelyiségekben nagy a fertőzés esélye. Bár ezeket - feltételezhetően - rendszeresen takarítják és fertőtlenítik, érdemes letörölni a kilincseket, a csapokat, a mosdót és wc-t, a tévétávirányítót, a poharakat pedig mosogatószerrel elmosni – ajánlotta a Cedars-Sínai kórház szakértője, hozzátéve, a kézhigiéniára, illetve az arc megérintésének elkerülésére folyamatosan ügyelni kell.

Autós utazásnál a legnagyobb veszélyt a tankolás és a pihenőállomások mosdójának használata jelenti. A töltőpisztolyt kesztyűvel vagy papírtörlővel érdemes megfogni, és sose felejtkezzünk el a kézfertőtlenítésről. A Mayo szakértője szerint veszélyes lehet a tömegközlekedés is, mert a megállókban, metróállomásokon és a járműveken is nagy tömeg verődhet össze. A repülőterekkel ellentétben itt még nehezebb is tartani a biztonságos távolságot, ezért, ott is, ahol nem kötelező, mindig maszkot kell viselni, és ne felejtsük, hogy a kapaszkodók ideális felületet biztosítanak a vírusok terjedéséhez.