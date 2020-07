Feltápászkodni a padlóról - bitang nehéz most érdekképviselet nélkül

A jórészt Lengyelországban élő énekesnő és zeneszerző, Bazsinka Ágnes kvartettjének bemutatkozó lemeze alaposan kitágítja a műfaji határokat. A magyarországi premiernek a Budapest Music Center ad otthont, augusztus 1-én.

Bazsinka Ágnes a Zeneakadémia jazztanszakán szerzett diplomát, de már az egyetemi évek vége felé bátran kísérletezett olyan műfajokkal és formákkal, amelyekben a jazz mellett markánsan megjelenik a hangszer- és effektszerű éneklés, a zajok és zörejek muzsikája vagy éppen a spoken word, azaz az énekbeszéd. „Nem szeretek műfajokban gondolkodni, és a kortárs jazzben egyre fontosabb a kísérletező attitűd, amire a közönség is nyitott. Olyan zenét szeretnék létrehozni és énekelni, ami elég nagy teret ad a mozgásnak és a képzeletnek, s amiben fontos az érzelmi töltés, az atmoszféra, a spontaneitás” – mondja az énekesnő. Ezek a törekvések tükröződnek lengyel zenészekkel alkotott kvartettjének bemutatkozó albumán, amely a Things Look Different from Here (A dolgok innen másképp látszanak) címet kapta. Egy szakíró szerint a lemezen „dinamikus zenéjükben a poliritmikus formák, az éteri hangok, a stíluseklektika, a mesemondás és az improvizáció, a világzenei elemek összefonódásából jön létre áttetsző, feltűnő mintákkal telehímzett zeneszövet.” A CD-n (amely online platformokon is elérhető) a kvartett mellett Ola Wrona fuvolán, Patryk Petersson basszusklarinéton, Dés András pedig rengeteg féle ütőhangszeren játszik. Bazsinka Ágnes eredetileg klasszikus zongorát és gitárt tanult, az ütőhangszerek is vonzották. Lelkesen meséli, hogy egy afrikai énekverseny után, utcazenészekhez csatlakozva marimbán improvizált, „s ebből szerelem lett a hangszerrel, akárcsak a vibrafonnal.” Az afrikai és indiai népzene, az indonéz gamelán vagy a 20. századi és kortárs zeneszerzők közül Bartók Béla és Steve Reich is hatással volt rá útkeresése során. Zeneszerzéssel már gyerekként is foglalkozott: „kis dallamokat írtam, amiket két szólamban fütyültem és dúdoltam, hogy mindig halljam is, ami a fejemben volt.” A mesterképzést már Lengyelországban, a katowicei Karol Szymanowski Zeneakadémián végezte. Ennek előzménye, hogy – egy művészileg éppen stagnáló időszakában – véletlenül hallott a lengyelországi Żory-ban megrendezett Voicingers jazzének versenyről és fesztiválról, ahol a döntőbe jutott. A katowicei diploma évében elnyerte a lengyel-magyar kulturális kapcsolatok erősítésén fáradozó Wacław Felczak Alapítvány ösztöndíját, s ennek is köszönhető, hogy nemrégiben megjelenhetett a bemutatkozó lemeze. Úgy érzi, a lengyel muzsikustársak nagyon nyitottak, könnyen tudnak azonosulni azzal a saját világgal, amit Ágnes az évek során építgetni kezdett. „Nagyon szeretem a dinamikát köztünk. Az építő kritikát, a vitákat éppúgy, mint a flow-élményt, a heuréka-pillanatokat, amikor megszületik egy különleges hangzás, és együtt örülünk neki” – mondja. A lemezbemutatón eljátsszák a teljes album anyagát, de új darabok is lesznek, és szeretnének sokat improvizálni. Ágnes a koncertezés és a tanítás mellett többféle tervéről is beszámol. „Elkezdtem tavaly egy minimalista zongoradarab-sorozatot, etűdöket írni, s ebből szeretnék egy szerzői albumot. Egy profi ütőhangszeres társammal vokál-percussion projektet indítottunk, ahol az éneklés mellett marimbán is fogok játszani. Szeptembertől szeretnék táncosokkal, vizuális művészekkel is együtt dolgozni, ami új fejezet lesz a pályámon. Tervezek előadásokat, workshopokat tartani és persze folytatni a komponálást” – mondja végül a sokoldalú énekesnő. Infó Bazsinka Ágnes & LAS IIII: Things Look Different from Here (szerzői kiadás) Lemezbemutató koncert: augusztus 1. Budapest Music Center / Opus Jazz Club