Segít, de nem helyettesít

A mesterséges inteligencia (MI) fejlesztése jövedelmező iparág, a fejlődés egyre gyorsul, a technológia mindennapivá válik. Mik a jelenlegi trendek?

Bár Elon Musk rendre megjegyzi, milyen komoly veszélyeket hozhat a mesterséges intelligencia az emberiségre nézve, az amerikai üzletember maga is fejleszti önvezető autóit. Ugyanakkor a világ leggazdagabb embere, Bill Gates szerint az MI a barátunk lehet, és jótétemény a társadalom számára. A MI a véleményektől függetlenül fejlődik, egyre inkább beépül a hasznosan felhasználható mindennapi technológiák közé: a vállalatok kezdik kihasználni hatalmát. Az alkalmazásához már nem szükségesek szuperszámítógépek, nagyteljesítményű eszközök, mindenhol jelenvalóvá válik. Egyrészt így lehet a minél több adatot egyre gyorsabban, könnyebben rendező MI-t a privátszférába való behatolásra is felhasználni - például egyre tökéletesebbek lesznek az arcfelismerő programok -, másrészt az MI egyre energiatakarékosabban képes a sok adattal bánni. A globális MI piac 2025-re várhatóan eléri a 118,6 milliárd dollárt, a nagy küzdelem Kína és az USA között folyik. 2017-ben a világon a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított összes pénz 48 százalékát kínai startupok használták fel, többet mint az amerikaiak. A gépi tanulás területén Kínában hatszor több szabadalmat nyújtottak be, mint az USA-ban. De milyen fejlesztésekkel találkozhatunk, akár közvetlenül is az elkövetkezendő években?

Komplex munkafolyamatokat végző robotok

Programozott robotok alkalmazása az emberi kézi, monoton munka helyettesítésére több iparágban évtizedek óta bevett gyakorlat. Ami újdonság, hogy olyan helyeken is megjelennek, ahol képzettebb munkaerőre van szükség. Űrlapok kitöltése, jelentések készítése, instrukciók adása is lehet a feladatuk. Az irány: részfeladatok helyett egyre komplexebb munkafolyamatok elvégzése. Japánban az idősgondozást 2025-ben 80 százalékban robotok fogják végezni. A fejlődés nem csak a hatékonyságot növeli meg, hanem időt és energiát hagy nekünk, hogy olyan feladatokra koncentráljunk, amelyre csak az emberi intelligencia képes.

Önvezető programok

Minél több adathoz fér hozzá az MI, annál inkább jelen lehet mindenhol. Az önvezető programok számára rengeteg felhalmozott információ szükséges, ez az egyik fő kihívás számukra, de ezekhez az egyre kifinomultabb MI eszközök egyre könnyebben hozzá tudnak férni, számtalan órányi vezetési adatot, közlekedési tapasztalatot tudnak felhalmozni anélkül, hogy egyetlen percet töltenének az utakon.

Erősödő személyreszabottság

A cégeknek egyre inkább szükségük van arra, hogy ügyfeleik igényeit valós időben felmérjék, preferenciáikat kiderítsék, szolgáltatásaikat ennek megfelelően nyújtsák a városi helyváltoztatástól kezdve az online piacokig. Ebben az MI a helyi intelligens eszközökkel együttműködve tudja kisebb egységekre bontani az ajánlatokat, szolgáltatásokat, vagyis a személyes kívánságoknak minél pontosabban megfelelővé tenni őket.



A MI növeli a kiberbiztonságot

Ebben az évben nagyjából 24 milliárd eszköz csatlakozik az internetre. Egyes kutatások szerint a jelenlegi átlagos 9-ről 2022-re többszörösére nő háztartásonként a világhálóra kapcsolódó eszközök száma. A növekvő felhő-kapacitás és a gépi tanulás megnöveli a high-tech, nehezen felderíthető hekkertámadások számát is. Ezek ellen csak a mesterséges intelligencia segítségével lehet küzdeni: képesek ugyanis felismerni a legkisebb eltérést, mielőtt a kártevők bejutottak volna a rendszerbe. Emellett az MI előrelátó is. A legfrissebb előrejelzések szerint 2024-re világszerte a vállalatok háromnegyede már a mindennapi operatív működésben is nagyban támaszkodni fog a mesterséges intelligencia alapú eszközökre. Öt év múlva a szervezetek 75 százaléka fog befektetni átképzési programokba. 2018-ban még csak 300 ezren dolgoztak a mesterséges intelligencia területén, de több mint egymillió munkaerőre lenne szükség.