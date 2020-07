Arany Dinamikája és sziklán álló csodaszarvas – 326 millió forintot fizet az MNB cége a szobrokért

Annak ellenére is rendezne idén második Forma-1-es versenyt a kormány, hogy a júliusi futamnál legalább 20 milliárd forint volt a bevételkiesés.

Az idén rendezték meg a 35. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen, de – ahogy tíz, húsz vagy harminc éve – ma is vita van arról: kifizetődő-e az óriási költségekkel járó hazai futam? Az érvek is majd egyidősek a hazai nagydíjjal: a futam mellett kiállók úgy számolnak, hogy a jogdíjakat és a rendezési költségeket ellensúlyozza a versennyel járó országreklám, a nagydíj idejére érkező turisták költéseiből befolyó pénz, valamint a jegyeladásokból származó bevétel. Csakhogy az idén új megvilágításba helyezte a vitát az, hogy a futamot zárt kapuk mögött rendezték, így turistaözön meg jegyárbevétel sem volt. A Magyar Turisztikai Ügynökség korábbi nyilatkozatából tudható, hogy az állami apparátus úgy számol, járványmentes időkben a futamok 30 milliárd forintos turisztikai bevételt generálnak. Ez idén biztosan mínuszként jelentkezik. Miként a jegyértékesítés elmaradása miatt kieső bevétel is: a Hungaroring Zrt. korábbi közlései szerint ez mintegy 2,5 milliárd forintos tétel. Ami a kiadásokat illeti: a versenysorozat licenszdíjainak fedezeteként idén 13,1 milliárd forintot biztosított a kormány az állami tulajdonú Hungaroring Zrt. támogatására. Igaz, ebből engedett az F1 kereskedelmi jogait birtokló Formula One Group. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy mennyit. A Hungaroring Zrt. lapunk érdeklődésére csak annyit közölt: „az idei jogdíj a nyitott kapus verseny esetén fizetendő tétel töredéke.” Az összes kiadáshoz képest alighanem kisebb tételt jelent, de a költségeket bizonyára csökkentette az is, hogy több tízezres nézősereg nélkül a rendezés is kevesebbe került. Mindez azt jelenti, hogy a turisták és a jegyeladási bevételek elmaradása 32,5 milliárd forint kiesét jelentet idén. Ez kompenzálta a jogdíj-engedmény és még némiképp az alacsonyabb rendezési költség, de ezzel együtt is alighanem legalább 20-25 milliárd forint mínusz jelentett az idei, július 19-ei nagydíj. Ez azonban nem tántorította el Palkovics László innovációs és technológiai minisztert attól, hogy szinte rögtön felajánlja a Formula One Group-nak és a Nemzetközi Automobil Szövetségnek: szükség esetén Magyarország további egy futam rendezését vállalná idén. A verseny pénzügyi mérlegében fontos tétel minden évben – így a járványtól függetlenül idén is – az, hogy a rendezvényhez kapcsolódó globális médiafelhajtás mekkora reklámértéket képvisel az ország számára. Erre a kérdésre azonban nincs válasza az állami apparátusnak – noha évről évre épp ez az egyik legfontosabb érve amellett, miért éri meg milliárdokat költeni a versenyre. A Hungaroring Zrt. ezzel kapcsolatban csak annyit írt lapunk érdeklődésére: az országimázs építésére is hatékony a Magyar Nagydíj. Megkerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, hogy megtudjuk, léteznek-e olyan felmérések, kutatások, amelyekből kiderülne, milyen reklámértéket jelentenek a verseny kapcsán Magyarországról is szóló, egymást érő médiamegjelenések a világsajtóban. Minderre azonban nem felelt a turisztikai ügynökség. – Majdnem száz százalék, hogy nincsenek ilyen mérések – mondta kérdésünkre Szabados Gábor sportközgazdász, hozzátéve, hogy nehéz is erre jó számítási modellt kidolgozni. Megjegyezte, hogy ha a járványveszély miatt tartós marad a Forma-1 körüli bizonytalanság, akkor érdemes elgondolkodnia az államnak azon, hogy Magyarországot érdemben bemutató, de nem direkt imázsépítő reklám formájában népszerűsítsék hazánkat. Példaként azt említette: Franciaország például jelentős összegeket fordít a francia filmekre, amely nem csak az országot, de egy életérzést is bemutat, ami még vonzóbb úti céllá teheti az országot.