Velencében versenyez Mundruczó első angol nyelvű filmje

A filmmustrát kizárólag offline rendezik meg szeptember 2. és 12. között.

Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjét a hivatalos versenyprogram válogatásába hívta a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, az első A-kategóriás versenymustra, amelyet a pandémia ellenére kizárólag offline rendeznek meg szeptember 2. és 12. között. Velence előírásainak megfelelően Mundruczó első külföldi gyártású, angol nyelvű alkotásának világpremierje a Lidón lesz. A film főbb szerepeiben Vanessa Kirby (A Korona) és a világhírű Shia LeBeouf játszanak, míg a további szerepekben többek között az Oscar-díjas Ellen Burstyn, Molly Parker, Iliza Schleizinger, Benny Safdie és Sarah Snook is láthatóak. A Velencei versenyprogram meglepően erős, igaz elsősorban szerzői filmesek munkáiból áll. Az amerikai Deadline magazin Mundruczót a meghívott rendezők között a legismertebb közé sorolja a francia Nicloe Garcia, az izraeli Amos Gitai és az olasz Gianfranco Rosi mellett. A verseny kívüli gálavetítések keretében mutatják be Quentin Dupieux, Roger Mitchell, Luca Guadagnino, alex Gibney és Abel Ferrara új műveit. A Pieces of a Woman filmes és színházi munkáival világszerte elismert Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a lapunkhoz eljuttatott közlemény szerint egy tragikus otthonszülés következményeinek történetét meséli el Bostonban. Miközben a fiatal édesanya (Vanessa Kirby) gyásza egész családját megrázza, a nő saját utat választ, amely során nemcsak megtanul együtt élni a veszteségével, de képessé is válik a továbblépésre. Mundruczó és alkotótársa, Wéber Kata saját bevallásuk szerint ez az eddigi legszemélyesebb filmjük, és ezért izgalommal telve várják, hogy nézők elé kerülhessen. A film forgatókönyvét Mundruczó Kornél mellett Wéber Kata jegyzi, melyet saját, többszörösen díjazott színdarabja alapján írt. A vágást Jancsó Dávid jegyzi, míg nemzetközi alkotótársak is csatlakoztak a stábhoz: a norvég Benjamin Loeb operatőr, a kanadai Sylvain Lemaitre látványtervező, illetve a világhírű, Oscar-díjas zeneszerző, Howard Shore. A Pieces of a Woman című film az amerikai-kanadai Bron Studios gyártásában a hazai Proton Cinema (Petrányi Viktória Executive Producer) közreműködésével készült. A film vezető producerei Kevin Turen és Ashley Levinson (Eufória), valamint Aaron Ryder (Arrival, Donnie Darko).