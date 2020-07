Nem lesz közös „nemzeti orvosegyetem”

Az erről szóló híreket valamennyi érintett felsőoktatási intézmény cáfolta.

Sem az orvos-, egészségtudományi egyetemek vezetésének, sem a fenntartató minisztériumnak nem szándéka egy közös orvosegyetem létrehozása – közölte megkeresésünkre a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Semmelweis Egyetem, miután arról érdeklődtünk, igazak-e a hírek, melyek szerint a négy orvosképző egyetem karainak összevonásával egy nagy „nemzeti orvosegyetem” jöhet létre. Múlt héten a szeged.hu írt arról, információik szerint szétverés előtt áll a Szegedi Tudományegyetem, az egészségügyi karokat elvehetik az intézménytől. A portál szerint Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szeretne létrehozni egy nemzeti orvosegyetemet. A cikk alapjául a szegedi egyetem vezetőségének július 22-én kiadott állásfoglalása szolgált, amelyben leszögezték: az oktatási, kutatási, társadalmi és nemzeti célok eléréséhez alapfeltételnek tekintik az egyetem jelenlegi szervezeti egységének megőrzését. Az orvosképző egyetemek lapunknak küldött közös válaszukban most azt írták: intézményeik a felsőoktatás, kutatás, betegellátás vezető, nemzetközi szinten is legismertebb csúcsintézményei, melyek kiemelt bizalmat élveznek a magyar lakosság részéről is. „Így az egyetemek visszautasítanak minden olyan álhírt, ami a négy orvos-, egészségtudományi egyetem járványügyi veszélyhelyzetben is megmutatkozó példás együttműködését, és az elért sikerek kulcsát jelentő oktatás-kutatás-betegellátás egységét megbontja.” – fogalmaztak. Ugyanakkor célként jelölték meg a jelenlegi struktúra megtartása mellett a klinikák mint tudományos és oktatási gyakorlóterek további fejlesztését. „A magyar orvosképzés és ehhez kapcsolódó kutatás, és kiemelkedő színvonalú klinikai betegellátás sikerének alapja az orvos- és egészségtudományi egyetemek hármas egységének megtartása” – írták. Az viszont továbbra sem derült ki, ha nem az egészségügyi, orvosi karok kiszervezése, akkor pontosan mi állt a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységéért aggódó vezetői állásfoglalás hátterében. Kérdéseinket a felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumnak is elküldtük, választ egyelőre nem kaptunk.