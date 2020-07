Koronavírus: hiába terjed, senki nem akarja megnyomni a pánikgombot

Világszerte egyre több a fertőzött és a halott, a legtöbb ország mégis a minimálprogrammal (beutazási korlátozások és maszkviselés) próbálja megúszni a nagy biztonsággal közelítő bajt.

Mint megírtuk, a WHO szerint határok lezárása helyett belső szigorral lehet megfékezni a világszerte izmosodó koronavírus-járványt. Ám hiába kongatja a vészharangot Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, komolyabb korlátozásokra egyelőre kevés ország szánta el magát.

Pedig a koronavírus-fertőzöttek száma a Johns Hopkins Egyetem keddi összesítése szerint meghaladta a 16,5 milliót, a halálos áldozatok száma pedig a 654 ezret.

A Covid-19 betegség az Egyesült Államokban tombol a leginkább, itt négymillió ember kapta el a kórt, és több mint 148 ezer halt bele - miközben csak hétfőn 57 ezer új esetet regisztráltak. ( A részletes statisztikákat ott tekintheti meg .) Brett Giroir admirális, az ottani "emberi erőforrások minisztériumának" második embere július 12-én arra kérte az embereket: nyilvános helyeken hordjanak szájmaszkot, különösen azokban a térségekben, ahol ismét fellángolt a járvány.

Francis Collins, az Amerikai Nemzeti Egészség Intézet igazgatója Fotó: SAUL LOEB / AFP

Harmonika és kevesebb mise

A múlt héttől Ausztria ismét kötelezővé tette a maszkot a zárt légterű nyilvános helyeken, így az élelmiszer-üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a bankokban és a postahivatalokban. Sebastian Kurz kancellár a védelmi intézkedés bejelentésekor harmonikához hasonlította a koronavírus-helyzetet: pozitív és negatív szakaszok váltják egymást, vagyis az új fertőzöttek száma néhány napon át emelkedik, majd csökken. Mivel több tartomány egyházi közösségeiben is kialakultak fertőzési gócpontok, az istentiszteletek számát minimálisra csökkentették, a szertartásokon is kötelezővé tették a szájmaszkot; és ha bebizonyosodik, hogy valaki megfertőződött, egy időre bezárják a templomot. A fokozott biztonsági kockázatot rejtő országokból hazatérőknek lehetővé teszik a koronavírus-teszt elvégzését. A szabályok megszegését szigorúbban büntetik, a karantén be nem tartása 1450 euróra is büntethető, de ha egy koronavírussal fertőzött szegi meg a szabályokat, annak akár büntetőjogi következményei is lehetnek.

Szomorodnak a sörközösségek

Csehországban több mint tíz helyi fertőzésgóc van, ezért az érintett régiókban szigorították az óvintézkedéseket. Újra kötelező az arcmaszk a zárt helyiségben tartott, több mint százfős rendezvényeken. És az összejövetelek tömegességét is csonkolták: a korábbi 1000 helyett legfeljebb 500 fő gyűlhet egybe. Szájmaszkot elsősorban sport- és kulturális rendezvényeken, valamint lakodalmakon és gyászszertartásokat kell viselni, a vendéglátóhelyeken és a közösségi közlekedési eszközökön továbbra sem kötelező. (Igaz, a kocsmák, éttermek, szórakozóhelyek nyitva tartását korlátozzák, ez pedig komoly lelki csapás a sörközösségben élő csehekre.) Ennek ellenére Jan Hamácek kormányfő-helyettes és belügyminiszter az arc önkéntes elfedésére szólította fel a lakosságot. Bevezették a kórházak és az idősotthonok látogatásának tilalmát. Rostislav Madar országos tisztifőorvos szerint országosan romlik a járványhelyzet, nem lehet kizárni, hogy újra be kell majd zárni az éjjeli szórakozóhelyeket, bárokat, mert nagyok a kockázatok - ezt bizonyítja az a hétvégi buli is, amelyen több mint hatvanan fertőződtek meg.

Van, ahol két ember már veszélyes tömeg

Romániában július közepén újabb 30 napra meghosszabbították a veszélyhelyzetet. Ludovic Orban miniszterelnök szerint a sok fertőzés miatt búcsút kell inteni a lazításoknak. Nem nyithatnak ki a vendéglátóhelyek beltéri részei, a színházak, a mozik és a koncerttermek is zárva maradnak, és kötelező a maszk a nyilvános zárt terekben, áruházakban, közintézményekben. A legtöbb új fertőzést Bukarestből és a fővárostól északra található megyékből jelentették. Két községben és egy bánsági kisvárosban regionális korlátozások keretében teljes karantént rendeltek el, mert itt az ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladta a 3-at. Kedden a fertőzési góccá vált Arges megyében az országos szabályoknál szigorúbb óvintézkedéseket vezettek be: a vásárok és a strandok bezárása után kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk viselését, ahol kettőnél több ember tartózkodik, és a magánrendezvényeknek is véget kell vetni hétköznap legkésőbb 22, hétvégén pedig 23 órakor.

Tilatkozók, akik a karanténtörvény ellen tüntettek Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Pancs és műköröm

Ukrajnában augusztus 31-ig meghosszabbították az úgynevezett „adaptív karantént”, ami azt jelenti, hogy a helyi hatóságok önállóan dönthetnek a korlátozások enyhítéséről vagy szigorításáról. A kárpátaljai megyei kormányzóság veszélyhelyzeti bizottsága például lazított a szabályokon, engedélyezte, hogy járjanak a közösségi közlekedési járművei, valamint kinyithatnak az uszodák és a kozmetikai szalonok.

Nagy számok törvénye

Szerbiában rekordszámú fertőzöttet regisztráltak hétfő reggelig, de a járvány kezelésével megbízott válságstáb közlése szerint azért magas a szám, mert naponta több mint tízezer tesztet végeznek, és a nagy számok törvénye alapján ez sok fertőzöttre derít fényt.

Mindenhol buliznak

Montenegróban a járványügyi szakértők szerint azért nem csökken jelentősen a fertőzöttek száma, mert a fiatalok nem tartják be az elővigyázatossági előírásokat. A vendéglátóhelyek ugyan csak 22 óráig tarthatnak nyitva, a szórakozni vágyók a zárást követően a parkokban vagy házibulikban gyülekeznek, és az epidemiológusok szerint kész is a baj.

Maszkban a kocsmában

Belgiumban „riasztó, nem várt mértékben” erősödik a járvány. Az új esetek csaknem felét az antwerpeni régióból jelentették, ahol az enyhítési intézkedések ötödik szakaszát már két hete leállították. A nemzetbiztonsági tanács hétfőn újabb korlátozásokat vezetett be, amelyek értelmében a társas összejöveteleken háztartásonként a korábbi tizenöt helyett csak öt fő vehet részt, az olyan nagyobb rendezvények, mint például az esküvők résztvevőinek maximális létszámát tíz főben határozták meg. Kültéri rendezvényeken 200, beltérieken 100 ember vehet részt, a védőmaszk viselése továbbra is kötelező. A bevásárlást, amely 30 percnél tovább nem tarthat, egyedül kell végezni. Antwerpenben éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, de minden lakosnak lehetőség szerint otthon kell maradnia, csak a legszükségesebb esetben szabad elhagynia otthonát. Minden nyilvános helyen, a vendéglátóipari egységekben még az asztalnál ülve is kötelező az arcmaszk használata. 18 éven felettiek nem űzhetnek csapatsportokat és a zárt edzőtermek sem lehetnek nyitva.



Turisták, mint a heringek

Újra szigorították az óvintézkedéseket Capri szigetén is. A hét utolsó három napján este hat órától hajnali négyig ismét kötelező a maszk, mert a turisták túlzottan tömörülnek. Nemcsak az éttermekben és azok teraszain, az üzletekben, és a városközpont terein, utcáin is kötelező az arc eltakarása. Capri polgármestere azzal indokolta a korlátozást, hogy hétvégenként olyan sokan tartózkodnak a városközpont szűk utcáiban, hogy lehetetlenség biztosítani az emberek közötti távolságot.

Róma tombol

Hasonló szigorítás bevezetését mérlegelik Rómában is, ahol hétvégenként tömegek lepik el a szórakozónegyedeket és az ismertebb területeket. Olaszországban szigorúan ellenőrzik az óvintézkedések betartását, a szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak.



Se esküvő, se temetés

Iránban, ahol az utóbbi hetekben ismét rekordot döntött a fertőzések és a halálos áldozatok száma, az egészségügyi minisztérium hétfőn felszólította az embereket, hogy tekintsenek el a hagyományosan sok embert vonzó rendezvényektől, az esküvőktől és a gyászszertartásoktól. Az ország egyes részeiben ismét bevezették a korábban feloldott szigorításokat, és maszkviselési kötelezettséget írtak elő a zárt köztereken.



Ételt csak elvitelre

Hongkongban hatóságok szerint rendkívül súlyos a járványhelyzet, aggasztóbb, mint korábban bármikor, ezért betiltották a kétfősnél nagyobb létszámú, nyilvános találkozókat, az éttermek pedig csak elvitelre szolgálhatják ki a vendégeket. Lezárták a népszerű strandokat, korlátozták a hajók, illetve a légi járatok személyzetének közlekedési útvonalait. A száj és az orr elfedése a közterületeken és a nyilvános zárt helyeken kötelező, és mivel a hatóságok szerint a lakosság az elmúlt időszakban túl könnyedén vette a maszkviselési és a távolságtartási szabályokat, fokozták az ellenőrzést.