Kaotikus szabályváltás: hazautazás 40 ezres tesztfelárral

Augusztus 1-től már nem az állam fizeti majd a járványügyi szempontból kockázatos országból Magyarországra visszaérkezők vizsgálatának költségét. Az átállás nem zökkenőmentes.

Jelentősen változnak szombattól a járványügyi szempontból kockázatosnak ítélt – azaz sárga vagy piros kategóriába sorolt – országokból hazatérőkre vonatkozó szabályok. Eddig az állam fizette azokat a koronavírus-teszteket, amelyek, ha negatívok lettek, mentesítették a hazatérőt a karantén alól. – Augusztus elsejétől viszont mindenkinek magának kell a saját teszteléséről gondoskodnia, ha a két hétnél korábban akar szabadulni a házi karanténból – emlékeztették a kormányhivatalok kedden a háziorvosokat arra, hogy miként azt a kormányzati eredetileg is tervezte, csak július végéig állja az állam a vizsgálat költségeit. Komáromi Zoltán fővárosi háziorvos is a kormányhivataltól kapott levélből értesült arról, hogy szombattól a külföldi nyaralásból hazatérő pácienseinek nem rendelhet a szokásos úton, a mentőszolgálattól PCR-tesztet. S noha előírták számára, hogy tájékoztassa a betegét arról, hol végeztetheti el a vizsgálatot, erről részleteket ő maga sem tud. Ami biztos, hogy a háziorvos kizárólag a koronavírus-fertőzés gyanús pácienseinek rendelhet állami költségen PCR-vizsgálatot. Egy másik tiszti főorvosi körlevél – ami viszont a háziorvosokhoz nem jutott el – múlt hét keddtől kéri az állami egészségügyi intézményeket, hogy ha szakmailag megfelelnek a feladatra, jelentkezzenek az utazáshoz kötött mintavételek elvégzésére. A vizsgálat árát az intézmény maga határozhatja meg. Azaz ahány kórház, annyiféle lehet majd a díjszabás is. PCR-teszt végzésére alkalmas saját laborja csak néhány kórháznak, például a Honvédnek, a Dél-pesti Centrum Kórháznak, illetve az orvosképzéssel foglalkozó egyetemeknek, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi részlegének van. Így a többiek megrendelhetik tőlük vagy akár magánpiaci szereplőktől is a vizsgálatot. Lapunk több kórházat is felhívott, volt amely eleve elutasította a lakossági térítéses PCR-tesztelést, mások viszont bevételszerzési lehetőséget láttak benne. Az állami laborokkal kapcsolatban állók 32-38 ezer forintot kérnének a betegektől, míg azok, amelyek a tesztelést a piacon vásárolják meg, elkérhetnek egy leletért 40-50 ezer forintot is. PCR-tesztelést a piacon jelenleg például a Mammut Egészségközpontban vagy a Wáberer Medical Centerben is 32 000 forintért végeznek. Ennél valamivel drágább, 39 ezer forint a Dr. Rose Magánkórházban. A lelet azonban akár 24 óra alatt elkészülhet. Egyelőre tisztázatlan, hogy a karanténra kötelezettektől hol – a lakásukon vagy az egészségügyi intézményben – kell majd mintát venni. (A közösség védelme azt kívánná, hogy a karanténlakó ne hagyja el az otthonát, amíg ki nem derül, vírushordozó vagy sem. Ha ezt preferálná a járványügyi hatóság, akkor a kiszállási díj tovább srófolhatja az állami szolgáltatók árait.) Azt az elvárást, hogy a mintát mindenkitől az otthonába vegyék le, már a hatósági feladatot ellátó mentőszolgálat sem képes biztosítani. Miután nem győzik, és emiatt akár két hetet is sorba állítják a diagnosztikára várókat, a XIII. kerületben nyitottak egy mintavételi pontot. Így akinek sürgős, azt odairányítják. A szombaton debütáló új rendszerrel kapcsolatban még az sem világos, hogy csak a munkába visszatérni akaró családtagoknál vagy az együtt nyaralók közül mindenkinél kell-e végeztetni a tesztet, ahhoz, hogy a felnőttek szabadulhassanak a karanténból. Továbbá erősen kérdéses, már csak a határidők miatt is, hogy megéri-e igénybe venni az önfinanszírozott szabadulás lehetőségét, hiszen a legtöbb helyen 48 órás határidővel vállalják a vizsgálatot. Azaz a legszerencsésebb esetben is csaknem egy hét már el is telik, mire valaki ennyi pénzért szabadulhat a két hetes karanténból. Esetleg az ösztönözhet a mielőbbi szabadulásra, hogy az utazást követő karanténra nem jár táppénz. Így az ott töltött idő automatikusan apasztja a családi kasszát.