Nem kellenek presztízsberuházások - interjú Lázár Jánossal

Amint az várható volt, Lázár János, fideszes politikus lett a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) új elnöke. A sportvezető átlátható működést ígért a Népszavának adott interjúban.

Hetek óta lehetett tudni, hogy egyeztet a tenisztársadalom tagjaival, mégsem jelentette be hivatalosan, hogy jelölteti magát az MTSZ elnökének. Miért várt? Alaposan fel akartam mérni a helyzetet, időre volt szükségem. Mindenkit meghallgattam, elég hamar kiderült, hogy rengeteg konfliktus van a sportágban. Segíteni szeretnék, nem tovább szítani a feszültséget, ezért például az volt az egyik feltételem, hogy nem akarok senkivel harcolni, nem akarok senkit legyőzni. A kompromisszumos megoldások megtalálásához időre volt szükség. Orbán Viktor miniszterelnök kérte fel az MTSZ elnökének. Lehet ilyenkor nemet mondani? Természetesen. Orbán Viktor azt mondta nekem, hogy nézzek szét és utána döntsek. Volt olyan napja is, amikor reggeltől estig érkeztek Önhöz a szemben álló felek és mindenki a saját igazáról próbálta meggyőzni. Hogyan igazodott el a rengeteg információ között? Tíz évig voltam Hódmezővásárhely polgármestere, ott majdnem naponta kellett megoldani ezt a feladatot. Nem volt ezzel probléma. Mi okoz feszültséget a teniszélet szereplői között? Sok okos, értékes ember dolgozik a sportágban, korábbi nagy bajnokok, erős egyéniségek. Nincs egyetértés az MTSZ szerepéről. Vannak, akik szerint a szövetség feladata a profi versenysport támogatása, mások szerint a tömegbázis szélesítésével kell az MTSZ-nek foglalkozni. Ön mit gondol erről? Egyértelműen a tömegsport menedzselése a szövetség fő feladata. A magyar sport legnagyobb szponzora az adófizető lakosság. Nekünk az emberek igényeihez kell igazodnunk. Magyarországon van ötezer igazolt teniszező és százezer hobbijátékos. Az MTSZ-nek az utóbbiak érdekeit kell képviselni, számukra kell megteremteni az infrastrukturális hátteret. Nem vagyok a nagy presztízsberuházások híve. Ezzel a véleményével szembemegy a stadionokat, csarnokokat álmodó és építő kormánystratégiával. A véleményemet bárkivel szemben vállalom, egyébként logikus érvekkel Orbán Viktor meggyőzhető. A magyar tenisz többet profitál abból, ha minél több településen kezdenek el játszani, mint egy teniszközpontból. Az is igaz, hogy Magyarországon a profi sport nem tud piaci viszonyok között működni, mindenképpen szüksége van állami forrásokra. Az arányokra kell odafigyelni. És fontos az állami források felhasználásának ellenőrzése is. Az MTSZ megkapja az életben maradásához szükséges 3,5 milliárd forintot. Mi lesz a hiányt okozókkal? Mindenképpen meg kell találni és felelősségre vonni őket, ez nem kérdés. A magam részéről mindent megteszek ezért, de szükség van az illetékes hatóságokra is. Év végéig le kell zárni a múltat, minden beszállítóval és szövetségi munkatárssal szemben rendezzük a tartozásokat. Minden követelést megvizsgáltatok, a túlárazottak kifizetését nem fogom támogatni. Mi a garancia arra, hogy a jövőben nem tűnik el ennyi pénz, amikor azt is lehet tudni, hogy az állami források jogszerű felhasználásának ellenőrzésében másfél-kétéves elmaradásban van az Emmi? Tény, hogy ennek több szereplője van, de nem kellenek nagy dolgok, a jövőben minden pályázat nyilvános, az MTSZ gazdálkodása is transzparens lesz. A másik nagyon fontos döntés, hogy az új elnökségnek csak olyan tagjai vannak, akiknek nincsenek anyagi érdekeltségeik a sportágban, ezért objektíven, valóban a tenisz érdekeit szem előtt tartva hozzák meg határozataikat. Mennyi időt tölt majd a szövetségben? Elődje, Szűcs Lajos abban is nagyot hibázott, hogy hetekig nem látták az MTSZ-ben. Minden kedden itt leszek, természetesen folyamatosan rendelkezésre állok. Jó menedzserek kezében vannak jelenleg az ügyek. Az új alelnök, Markovits László játékosként és a Vasas elnökeként is bizonyította szakértelmét, sosem voltak botrányos ügyei, maximálisan megbízom benne. Egy évre vállalta el a megbízatást, jövő nyáron a közgyűlés dönt arról, hogy továbbra is bizalmat szavaz-e Önnek. Miért nem élt az alapszabályban szereplő négyéves mandátum lehetőségével? Egyrészt, mert így érzem tisztességesnek. Év végéig le kell zárni a múltat, emellett átláthatóan, vitáktól mentesen kell működnie a szövetségnek. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor nincs értelme tovább várni. Másrészt nincsenek hosszabb távon sportvezetői ambícióim, nagyon érdekes ez a világ, de én politikus vagyok. Politikusként kancelláriaminiszter volt, amikor megszüntették a Népszabadságot, most az Indexet verik szét a kormány közreműködésével. Mennyire érzi magát felelősnek kormánypárti politikusként ezekért az eseményekért? Halhatta a bemutatkozó beszédemben is, teniszezni és nem fideszezni jöttem. Azt mondta korábban, hogy mindig az Index elolvasásával kezdi a napját. Mit fog olvasni ezután? Meglátjuk. A Riporterek Határok Nélkül jogvédő szervezet ranglistáján a sajtószabadság tekintetében Magyarország a 23. helyről a 89.-re esett vissza, az EU-országok közül már csak Bulgáriát előzi meg. Mi erről a véleménye? Ezzel szemben milyen jó is az, hogy a tenisz ranglisták legalább objektívek.