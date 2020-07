Tevan: Orbán Viktor egy nap alatt meg tudná fojtani az Indexet

A főszerkesztő személye még rejtély.

„Orbán Viktor egy nap alatt meg tudná fojtani az Indexet, de ez az elmúlt években is így volt” – fogalmazott lapunknak Tevan Imre, az Index újonnan felálló stábjának frissen megbízott főszerkesztő-helyettese. Szerinte megfelelő garanciákat kapott Bodolai Lászlótól, az Index.hu Zrt. igazgatósági elnökétől, hogy közvetlen politikai befolyástól mentesen tudnak majd dolgozni, erről titoktartási kötelezettség nélkül nyilatkozhatna a nyilvánosság előtt, ha mégis bekövetkezne. Felvetésünkre, hogy nem csak közvetlen politikai utasításokkal, hanem gazdasági, pénzügyi eszközökkel is ellehetetleníthető egy szerkesztőség munkája, Tevan azt válaszolta, hogy ebben az Index nem egyedülálló, hanem a hazai médiapiacon számos, az Indexhez hasonlóan függetlenül dolgozó szerkesztőséggel megtörténhet ugyanez. „Találgatni lehet, de valamilyen különös okból ez nem mindig történik meg” – mondta Tevan. Hogy ilyen háttérrel mégis miért vállalta el a feladatot, Tevan úgy válaszolt, hogy mindig is kereste a lehetőséget, hogy hol tud független újságíróként dolgozni, úgy gondolja, hogy ennek feltétele – még ha Damoklész kardja lebeg is az Index felett – egyelőre biztosítottak. Hozzáfűzte, hogy a veszély ellenére amíg a függetlenül működhetnek, addig dolgozni kíván, mint ahogy szerinte az történt Sáling Gergő főszerkesztő menesztése után az Origónál is. Tevan maga jelentette be érkezését Facebook-oldalán, ahol a távozó indexesekre tekintettel megjelentek a kollegialitását firtató megjegyzések is. „Komoly lelkiismeretfurdalással nézek szembe” – reagált lapunknak Tevan, hozzátéve, hogy ez vegyül azzal, hogy ugyanakkor lelkesedik egy független, kritikus hírportál kialakításáért is. A szerkesztőséget csütörtökön meg is látogatta, tapasztalata szerint rendesen viselkedtek vele a felmondási idejüket töltő kollégák, akiket méltatott amiatt, hogy ilyen érzelmileg nehéz körülmények között is foglalkoznak a cikkekkel. Elmondta azt is, hogy őt keresték meg Bodolaiék a feladattal, nem ő jelentkezett a főszerkesztő-helyettesi pozícióba, amit kilenc év után tölt be ismét az Indexnél. Kérdésünkre, hogy ki lehet az Index főszerkesztője, nem állt módjában választ adni, de kontextus szerint már megvan a személye. „Nem értem, hogy miért nem nevezték még meg, hogy ki lesz” – tette hozzá.Megkeresésünkre Bodolai László csütörtökön azt mondta, hogy nem állapodtak még meg főszerkesztővel, egyelőre anélkül fog működni az Index.