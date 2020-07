Elmaradnak nagy fesztiválok, helyettük támogatott garázskoncerteket szervez a kormány

A járvány második hulláma előtt nem kockázatnánk meg a tömegrendezvényeket - magyarázta Gulyás Gergely. Cikkünk frissül.

A járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket jelentett be csütörtöki kormányinfóján Gulyás Gergely. A kancelláriaminisztert emlékeztetett, hogy bár Magyarország a vírus első hullámát legsikeresebben kezelő országok közé tartozik, de azt is látszik, hogy ez csak részeredmény, hiszen a második hullám közeledik - Magyarországon még stagnál a helyzet, de Szerbiában 910-ről 1417-re nőtt a fertőzöttek száma egymillió főre vetítve, Koszovóban 2630 esetről 3360-ra, az egymilliós összevetésben - mindössze pár hét leforgása alatt. A környező országok többségében romlott a helyzet, és ez a világtendencia is.A hatályban lévő szabályokon nem szabad lazítani, a cél az, hogy szeptember elsejével elkezdhető legyen a megszokott iskolai oktatás.

tette hozzá Gulyás, aki szerint a kormány semmilyen kockázatot nem szeretne vállalni. A miniszter szerint a kabinet 5,3 milliárd forinttal segítené ki a zenésztársadalmat - garázskoncert-sorozatot indítanak, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezénylésével. A cigány zenészeket ezen belül külön támogatnák, a fenti keretből 800 millió forintot ők kapnak majd.

A szerdai kormányülésen az is eldőlt, hogy a kormány semmilyen árvízvédelmi beruházást nem erőltet a Hajógyári-szigeten, bár a védekezés terveit elkészítjük - mondta a kancelláriaminiszter, aki szerint nem akarnak az önkormányzatok akarata ellenére is gátat építeni a szigeten; ezzel együtt a Velencei-tóhoz költöztethetik a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát.

A sportakadémia költöztetése mellett egy másik nagy sportberuházásról is döntés született: a becslések szerint nettó 74-78 milliárd forintból épülő, felülről óriási káddugóra emlékeztető kézilabda-csarnokot Ferencvárosnak adja az Orbán-kabinet.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról számolt be, hogy már 1,19 millióan töltötték ki papíron vagy online formában a nemzeti konzultációs íveket. Utóbbi formáról ugyanakkor köztudott, hogy a kitöltés hitelesssége nem ellenőrizhető, hiszen akár valótlan email-cím megadásával, vagy kreált címmel is kitölthető az ív.

A Magyar Nemzet kérdésére - hol tartanak a főváros és az innovációs tárca tárgyalásai a 3-as metró felújításáról - Gulyás azt mondta, információi szerint a BKK még nem tudott megállapodni a felújítás folytatásáról a kivitelező Swietelskyvel.

A lap baloldalon belüli hatalmi harcnak titulálta az Index munkatársainak felmondását, majd megkérdezte erről Gulyást. A miniszter erre azt mondta, hogy a kormány nem szól bele a sajtószabadságot érintő ügyekbe - majd egy oldalvágással megjegyzést tett egy laptulajdonosra, aki miközben beosztottjainak bérét csökkenti a járvány miatt, osztalékot vesz ki médiacégéből. Bár Gulyás nem említett neveket, a kormányzati sajtó lejáratókampányából egyértelműen kiderül, hogy Varga Zoltánra, a Centrál Média vezetőjére célzott.Az Index szétesése után Gulyás megjegyzése burkolt figyelmeztetés és üzenet is lehet a második legnagyobb független hírportál, a 24. hu felé. Személyes véleményt viszont nem akart közölni az Index sorsáról, csak annyit mondott, hogy szerinte senki, még az elküldött főszerkesztő, Dull Szabolcs sem állította, hogy az Indexet külső politikai befolyás, nyomás érte volna. Tegyük hozzá, Dull azt is hangsúlyozta: a nyomásgyakorlásnak egy formája az is, hogy a szerkesztőség szervezetére érkezik a nyomás - szerinte pedig az elmúlt hetekben, hónapokban pont ez történt a lapnál.