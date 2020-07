Állva tilos, ülve szabad: számos fesztiválnak lőttek az idén

Augusztus 15-e után sem lehet olyan zenés-táncos rendezvényeket megtartani, amelyeken ötszáz főnél nagyobb a közönség. Mégsem marad el minden zenés esemény.

Miközben Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtökön bejelentette , hogy ötszáz főnél nagyobb közönség részére augusztus 15-e után sem lehet zenés-táncos rendezvényeket megtartani, a Balaton legnagyobb – mintegy tízezer négyzetméteres – szabadstrandján, Zamárdiban éppen kezdetét vette a második Gourmet & Sörfeszt, ami vasárnapig tart. „A hatályos rendeletek szerint a Gourmet nem zenés-táncos rendezvény. A fő tematikánk idén is a gasztronómia és a sör, persze az élet és a minőségi sörök mellé a minőségi zene sem marad el!” – írták arról, miért nem fújták le a rendezvényt. Zamárdiban eszerint a Mörk, a Mongooz And The Magnet, a For You Acapella, vagy Odett valójában nem (táncra is késztető) koncertet ad, hanem a minőségi gasztronómiai élmény mellé szolgáltat minőségi élőzenét. A rendezők a közönség megnyugtatására később közölték: a területet igyekeztek úgy kialakítani, hogy a biztonságos távolságtartás tartható legyen, a terület eszközeit folyamatos fertőtlenítik, a szájmaszk viselése viszont nem kötelező. A szintén Zamárdiba szervezett – lényegesen nagyobb múltú – Strand Fesztivál, valamint a B my Lake viszont elmarad. „Nekünk is nehezünkre esik megtenni, mégis kéréssel fordulunk hozzátok: legyetek, legyünk türelmesek a következő hónapokban” – írták közösségi oldalukon a szervezők. A Balaton északi partján, Paloznakon idén már egyszer lefújták a jazzpikniket, majd gondoltak egy merészet, és szerveztek augusztus 20-22-re egy rövidített fesztivált olyan sztárokkal, mint Randy Brecker, Candy Dulfer, vagy Mario Biondi. – A Paloznaki Jazzpiknik mégis elmarad, kilenc év után először, most éppen a szívmegszakadás pillanatát éljük át – mondta el a Népszavának Valde Orsolya, a fesztivál alapító-vezetője. – A magyarországi járványügyi adatok alapján reménykedtünk, hogy feloldják a korlátozásokat. A jó időre való tekintettel – ilyenkor mindig magas a helyszíni jegyértékesítés – három telt házas nappal terveztünk, a Nagyszínpad előtt mintegy hétezer ember fér el kényelmesen, szellősen. Jelenleg felmérjük a károkat – ebben benne van a marketingköltség az üzemeltetés, szervezés, zenekarok eddigi költsége –, közel 100 millió forint nagyságrendű lehet a veszteségünk. Augusztus 14-én a tervek szerint kezdetét veszi a Zempléni Fesztivál. – Bár sokféle, főleg nagy tömegeket vonzó fesztivált korlátoztak, ez nem vonatkozik az ültetett nézőteres programokra – adott magyarázatot a Népszava megkeresésére Turjányi Miklós fesztiváligazgató. A fesztivál tíz nap alatt hetven programot tart, de nemcsak kastélyokban, templomokban, művelődési házakban, olyan kisebb helyszíneken, ahol a közönség létszáma eleve korlátozott, hanem a 2500 főt befogadni képes Tokaji Fesztiválkatlanban is, ahol többek között az István, a király rockopera keresztmetszetét is bemutatják. – Az ottani előadásokra helyre szóló jegyek vannak, a kötelező távolságtartás betartható, a katlan pedig szabadtéri. Fekete Péter kulturális államtitkár rendszeresen tart tájékoztatókat a fesztiválszervezőknek is, korábban megerősítette, hogy az ültetett rendezvényeket nem érinti a szigorítás.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy Szegeden van, ami megtartható, van, ami nem: a Szegedi Szabadtéri Játékok például ültetett rendezvényként zöld lámpát kapott, a Szegedi ifjúsági Napok pedig ötvenegy év után pirosat. Elmarad továbbá a Fezen, a Fishing On Orfű, a Kolorádó Fesztivál és a velencei-tavi EFOTT is. A Tankcsapdával sem strandolhatunk az Agárdi Popstrandon, ahol augusztus 21-én koncertezett volna a népszerű rockegyüttes. A popstranddal közösen úgy döntöttek, a koncert elmarad, amit 2021-ben mindenképp pótolnak – írta lapunk érdeklődésére a zenekar. A Tankcsapda augusztus 14-től 500 fős turnéra indul, ennek állomásait hamarosan közzéteszik. A Budapest Park is csalódottan vette tudomásul, hogy le kellett mondani a koncertjeiket. „Ebben a mindannyiunk számára kiszámíthatatlan időszakban rengeteg forgatókönyvvel készültünk, de egy ideje már ott lebegett előttünk a cél, az augusztus 15-i dátum, az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodni tudtunk. A hír, hogy augusztus 15. után sem tarthatóak tömegrendezvények, teljesen összetört nem csak minket, de talán mondhatjuk, hogy egész szakmánkat. Nekünk ez a fellélegzést és az újraindulást jelentette volna. Rengetegen dolgozunk a zeneiparban azért, hogy az élőzenével örömet és szórakozást csempésszünk az életetekbe. Mérhetetlenül dühösek és csalódottak vagyunk” – írták a közösségi oldalukon. A kisebb Kobuci Kert e tekintetben szerencsés: eddig is 450 főben limitálták a közönség számát. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormányinfón arról is beszélt, hogy a kormány 5,3 milliárd forint támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került zenészszakmának, ebből 800 milliót kapnak a cigányzenészek. A keretből egy „garázskoncert-sorozat” indul, amit a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) bonyolít le. Kérdeztük az MTÜ-t ennek részleteiről, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Egy héttel ezelőtt szintén 5 milliárdos tervezetet nyújtott be a kormánynak Demeter Szilárd, a popkultúra megújításáért és társadalmiasításáért felelős kormánybiztos (a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója), ez azonban nem megegyező ezzel az 5,3 milliárd forintos csomaggal. Gulyás Gergely a kormányinfón úgy fogalmazott: a kormány egyelőre nem tárgyalta Demeter Szilárdnak, a Petőfi Irodalmi Múzeum vezetőjének a könnyűzenei ágazattal kapcsolatos hosszú távú programját, most az azonnali segítségnyújtásról döntött a kabinet. – A kormány döntött, és egy másik mentőcsomagot fogadott el. – válaszolta a Népszava megkeresésére Demeter Szilárd. – Ez a dolguk és a felelősségük, a magam részéről a döntést tudomásul veszem, és amennyiben a végrehajtó intézmények igényt tartanak a tudásomra, segítem őket. Miniszteri biztosként csak döntéselőkészítői kompetenciákkal bírok, kormánydöntést annak megszületése után nem tisztem véleményezni. A miniszteri biztos korábban lapunkkal ismertette az általa benyújtott könnyűzenei mentőcsomag alapgondolatát, amelyet az érintett zeneipari szereplőkkel lezajlott egyeztetéseket követően állított össze. – A mentőcsomag kiindulópontja az, hogy még ez a járvány sem múlt el, semmi sem garantálja, hogy nem tér vissza, és bármikor történhet valami, ami újra leállásra kényszeríti a könnyűzenei szcénát, ezért az aktuális válságra adott reakció mellett hosszabb távra is az eddiginél biztonságosabb helyzetet kell teremteni. A becsléseink szerint tizenötezer embert érintő 5 milliárdos keret irányszám, amelyet a német mentőcsomaggal arányosítva alakítottunk ki – részletezte, kiemelve, az ágazati szereplőkkel való egyeztetések alapján az igazi megoldásnak a fellépési lehetőségek támogatását tartja. Ezért az országos játszóhelyek számának bővítését tűzte ki célul, amivel a kezdőknek és a legnagyobb sztároknak is segítséget nyújtottak volna. A tervezetben négy kategóriát alakítottak ki a zenekarok és előadóművészek bevételei alapján – kezdő zenekarok, közepes együttesek, headliner közeliek és headlinerek – az ezek közötti pénzek elosztásáról az adott zeneipari részszcéna egészét ismerő kuratóriumok hoztak volna döntést.