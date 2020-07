„Hibás döntést hoztam” – Mégsem Tevan Imre lesz az Index új főszerkesztő-helyettese

Facebook-bejegyzésében azt írja, rosszul mérte fel a helyzetet.

A Facebook-oldalán jelentette be Tevan Imre, hogy mégsem ő lesz az Index főszerkesztő-helyettese. „Nem azért, mert kaptam a pofámra. Ezt tudtam előre, ez ilyenkor jár. (Sok támogatást is kaptam, köszönöm.) Hanem azért, mert rosszul mértem föl a helyzetet, ezért hibás döntést hoztam” – fogalmazott. Tevan azt írta, „indexes voltam, örökre indexes (így, kisbetűvel) maradok. Érdekes módon nagyon sokan ugyanezt mondják, akik indexesek voltak. Kilenc és fél éve rúgtak ki onnan, azóta is tudom, hogy az volt a csúcs a pályámon, soha nem volt utána olyan jó munkám, ha tehettem volna, bármikor visszamentem volna.” Kiemelte, hogy amikor most felkérték, azt hitte, hogy ebből az indexességből meg lehet őrizni valamicskét, és újra lehetősége lesz ebben szerepet vállalni. Hozzátette, hogy az volt az alapkérdése, lehet-e független és színvonalas újságként működtetni a kialakult helyzetben az Indexet. De mindig csak azon forogtak a gondolatai, hogy elképzelhető-e, hogy ne legyen politikai beavatkozás. „Tudjuk, rendkívül aggályos az erre adandó válasz, de végül arra jutottam, elképzelhető. Sőt, kitaláltam egyfajta garanciát. (Azt hittem, ez ügyes ötlet, de valójában csapdát állítottam magamnak. Ha a feltételemet azonnal elfogadják, nem mondhatok nemet.)” „Csakhogy azzal nem foglalkoztam, a politikai beavatkozáson túl, hogy a három ember, tehát az igazgatóság tagjai képesek lesznek-e összehozni egy minimális csapatot, amely legalább elfogadható minőségben át tudja venni a felmondott kollégáimtól a lapkészítést abban a rohamosan közeledő pillanatban, amikor ők végleg elmennek. Az 'igazgatósági tag' hétfőn hívott föl, ma péntek van, azóta odáig jutottunk, hogy egyetlen embert, engem lehetett bejelenteni az új csapatból. -thy és -czy azóta se tudta eldönteni (legalábbis nekem ezt mondják) azt a viszonylag alapvető kérdést, hogy melyikük a főszerkesztő. Hogy kinek lennék a helyettese ugye.” Majd arról írt, hogy Bodolai László minden nyilatkozata után azt érezte, hogy ki kell szállnia. a csütörtököt a szerkesztőségben töltöttem. „Ott nemcsak az Index haldokló szellemét láttam, de ráébredtem, amit tehát mindig is tudtam, hogy én egy vagyok velük” – írta.