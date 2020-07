A verekedésnek 14-nél több résztvevője is lehetett, a brutális összecsapás után egy ötvenéves férfi életét vesztette.

Halálos áldozattal is járó összecsapás történt két rivális csapat között csütörtök este Érden: a vérontásról a Népszava is beszámolt, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság azonban most újabb részleteket közölt a bűncselekményről. Mint írják, a két társaság este nyolc óra körül, az Iparos úti benzinkút előtt találkozott: eddig ismeretlen okból vitatkozni kezdtek, ami gyorsan tettlegességig fajult – a jelek szerint a résztvevők erre a lehetőségre is felkészültek, mert