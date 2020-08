Fesztiválstop: minden megdől?

A Sziget Zrt. cégvezetője, Kádár Tamás szerint az eddigi kormányzati intézkedések a zeneipar részére nem jelentenek valós segítséget.

A nagy fesztiválok, koncertszervezők- és helyszínek nagy aggodalommal vették tudomásul, hogy Gulyás Gergely csütörtökön bejelentette : bizonytalan ideig továbbra sem lehet 500 főnél nagyobb koncerteket tartani Magyarországon. A kancelláriaminiszter a kormányinfón arról is beszélt, hogy a kormány 5,3 milliárd forint támogatást nyújt a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került zenészszakmának, ebből 800 milliót kapnak a cigányzenészek. Kádár Tamás, a Sziget Zrt. cégvezetője legalább 90 napos, fix határidejű moratóriumot javasolt az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényekre pénteki Facebook-posztjában . Ez az első pont abból az ötből, amit még tavasszal fogalmazott meg a Magyar Fesztivál Szövetség kérésére. Ez lehetővé tenné a valamennyire tervezhető működést az élőzenés rendezvények szervezői és közreműködői számára. Két hetes vagy nyitott határidőkkel egyszerűen lehetetlen dolgozni: nem csupán a tervezés, de a „szervezett” lemondás is lehetetlen a jelenlegi helyzetben.Korábbi, utalványos (voucher-) rendszerre vonatkozó javaslata helyett ma már az időközben a Music Hungary által kidolgozott, szintén körülbelül 5,3 milliárd forintos keretösszegű mentőcsomagot javasol. Ez közvetlen, gyors segítséget nyújthatna a zenészek, technikusok, háttéripari dolgozók, klubok, kisebb szervezők számára. Ahhoz, hogy az iparág ne omoljon össze, és a jövőben újra minőségi rendezvényeket szervezhessen, többmilliárdos adóbevételeket generáljon, valamint tízezres nagyságrendben teremtsen munkahelyeket, százezer-számra vonzzon turistákat, az idei évben áthidaló működési segítség is szükséges. Az eddigi kormányzati intézkedések a zeneipar számára sajnos nem jelentenek valós segítséget: a munkahelyeket is csak ideig-óráig tudják megvédeni. Ezért, az elmaradó koncertek, fesztiválok szervezői és közreműködői számára a működési költségek felének állami megtérítését is javasolja. Emellett szorgalmazza a 2020-as EMMI/NKA/MTÜ és egyéb kulturális-turisztikai támogatások folyósítását, valamint a koncert- és fesztiváljegyek, illetve a fesztivál-szállások áfakulcsának 5 százalékra csökkentését is.Minden magyar állampolgár veszít azzal, ha összeomlik az iparág. Még az is, aki adott esetben utálja, hogy hangos egy koncert, vagy csürhének tartja a vendégeiket. Ők is mind-mind pénzt vesztenek, még akkor is, ha a kulturális veszteséget nem képesek felmérni vagy elismerni –fogalmaz tegnapi posztjában Kádár Tamás.– A garázskoncert-tervek ellenére a klubok, fesztiválok jövőbeni sorsa változatlanul ismeretlen, miközben a legnagyobb veszteségek itt keletkeznek – fogalmazott megkeresésünkre Gerendai Károly Sziget-alapító, vendéglátóipari-turisztikai vállalkozó.„A pesszimista forgatókönyvek szerint, mire véget ér a járvány, a klubok fele bezárhat” – írta többek között a koncert.hu oldalán Lobenwein Róbert fesztiválszervező és -alapító, a Sziget Zrt., a Volt Produkció és az Akvárium Klub társtulajdonosa, a Music Hungary Szövetség alelnöke. „A Budapest Park és a Barba Negra Track esetében eddig a teljes szezon ment a levesbe – benne számtalan magyar és nemzetközi produkció várva-várt koncertjével. A lakatot egyikük se tette rá a kapura: egyelőre kis létszámú programokkal vegetálnak.”– A csütörtökön közzétett információk alapján csupán annyit tudunk, hogy marad az 500 fős korlát a zenés-táncos rendezvényeket illetően augusztus 15. után is, de az nem világos, pontosan meddig. Ez a hír nagyon megrendített minket, hiszen ez a dátum volt az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodni tudtunk – nyilatkozta a Népszava megkeresésére Pálffy András, a Budapest Park alapítója, stratégiai és innovációs igazgatója. – A Parkos programok ugyanis ennél sokkal nagyobb nézőszámnál válnak rentábilissá, nem erre van méretezve sem befogadóképesség, sem személyzeti, sem infrastrukturális szempontból.Egyelőre annyit tudunk, hogy teljesen újra kell szerveznünk nemcsak az idei, de a jövő évi szezonunkat is, hiszen továbbra is az a célunk, hogy minden korábban már bejelentett koncertünket új dátumon megtarthassuk. Ezen kívül folytatjuk a pódiumszínpadunkon tartott kis létszámú koncerteket.Arra kérdésünkre, hogy nagyságrendileg idén milyen veszteséggel számol a több mint tizenegyezer fő befogadására képes Budapest Park, Pálffy András úgy válaszolt: – Mint említettük, továbbra sem egyértelmű, hogy az idei teljes, október végéig kibővített szezonunkat érintik-e a korlátozások, így nehéz lenne számszerűsíteni, de a Park 2020-as szezonjának előkészítése már tavaly októberben megkezdődött, és ebben az időszakban rengeteg olyan költségünk keletkezett, ami így egy az egyben veszteséggé vált. Illetve az augusztus 15-i dátumhoz közelítve újra elindítottuk például a marketing költéseket, ami szintén újabb anyagi terhet jelent amellett, hogy a bevételeink minimálisak.Lapunk megkérdezte a Magyar Turisztikai Ügynökséget a garázskoncert programjáról. Annyit válaszolt: a részletes eljárásrendet néhány napon belül fogja a közzétenni.