Borzalmas tragédia: kiugrott az ablakból a babakocsit toló édesanyára zuhanó férfi a XI. kerületben

Budapesten, a XI. kerületi Hadak útján eddig tisztázatlan körülmények között kiesett egy ember egy ház ablakából, és rázuhant egy babakocsit toló édesanyára - számolt be először a tragédiáról késő délután a Blikk

A rendőrség p éntek este kiadott közleményéből kiderült, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2020. július 31-én 17 óra 34 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapest XI. kerületében, a Hadak útja egyik panelházának 14. emeletéről egy férfi kiugrott, és ráesett egy családjával sétálni induló asszonyra. A tragédia során a 42 éves budapesti férfi és a 41 éves fővárosi nő is olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők sem tudták megmenteni életüket. Az asszony családja – férje és két gyermeke – az eset során nem sérült meg. A kisebb gyermeket azonban megfigyelésre a mentők kórházba vitték. Az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indított büntetőeljárás keretében vizsgálja. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek elmondta: négy mentőegységet riasztottak. Az első rohamkocsi percek alatt a helyszínre ért. A mentők a földön egy férfit láttak, aki nagy magasságból zuhant ki és ráesett egy anyukára. A nő mellett egy féléves kislány is ott volt. Az anyát és a férfit is hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de mindketten menthetetlenek voltak. A csecsemőt könnyű sérülésekkel vitték a gyermeksebészeti osztályra - közölte Győrfi Pál.