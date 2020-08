Az Index-ügyből a baloldal profitál, a momentumosok idióta gyerekek - Demeter Szilárd valóságot értelmez

Az anyatejes táplálásnál nincs fontosabb, a csecsemőgondozási díj is emelkedik egy év múlva.

A szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítésére szeptember elején Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság alakul az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kezdeményezésére. A tárca szombaton - az anyatejes szoptatás világnapja, illetve az anyatejjel való szoptatás hetének kezdete alkalmából - azt közölte, hogy szakmai irányelvük a csecsemők és kisgyermekek optimális táplálásáról megegyezik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapja (UNESCO) ajánlásaival, miszerint az élet első hat hónapjában az egészséges csecsemőknél kizárólag anyatejes táplálás javasolt. Hangsúlyozták, hogy a szoptatás az anyánál csökkenti az emlő- és petefészekrák, valamint a magas vérnyomás kockázatát; a gyermeknél segíti a fertőző betegségek leküzdését, csökkenti a hasmenés előfordulását és súlyosságát, csökkenti a légzőszervi fertőzések és az akut középfülgyulladás előfordulását, megelőzi a fogszuvasodást, valamint a harapási rendellenességeket, pozitívan hat az értelmi és érzelmi fejlődésre, a kötődés kialakulására. A szoptatás segítéséhez magas szintű, egyetemi szervezésű oktatásban részesülnek a szakdolgozók és az orvosok, illetve ingyenes laktációs tanácsadó képzést is biztosítanak - tették hozzá. Emlékeztettek, a családbarát szemléletnek megfelelő infrastruktúra megteremtésére, fejlesztésére tavaly mintegy 6,36 milliárd forinttal támogatott a kormány 50 szülészeti osztályt és 14 perinatális intenzív centrumot; további 3,4 milliárdból számos intézményben megteremtették a családközpontú szülészeti ellátás feltételeit, melyek magukban foglalják az anyatejgyűjtő állomások fejlesztését, illetve a várandós és a szülés körüli időszak pszichés támogatásának segítését is. Emellett 2021. július 1-jétől a csecsemőgondozási díj mértékét is emelik a jelenlegi 70 százalékról az édesanya teljes fizetésének mértékére - áll az Emmi közleményében.