Roma áldozatok: nevük említése lehetőség, hogy emlékezzünk rájuk

Virrasztással egybekötött megemlékezést szerveztek a roma holokauszt emléknapján. Karácsony Gergely főpolgármester is közreműködött az áldozatok neveinek felolvasásában.

Majdnem 12 ezer áldozat neve hangzik el, ami csak töredéke a náci üldöztetés összes roma áldozatának – mondta Herfort Marietta, a Phiren Amenca (Járj velünk), budapesti székhelyű nemzetközi ifjúsági szervezet igazgatója a roma holokauszt emléknapján, szombat délután. Az áldozatok neveinek felolvasása – folytatta – szimbolikus módja a megemlékezésnek. A megyilkoltaknak nincsen sírja, fejfája, de a nevük megemlítése lehetőséget teremt, hogy emlékezzünk rájuk. Az igazgató szavai szerint mindezzel közelebb kerülünk a náci terror érzelmi megéléséhez is: gondolatban arcokat, sorsokat kapcsolunk a nevekhez, így emberi, mély érzéseket is felszínre hozunk. A rendhagyó, 24 órán át tartó megemlékezést a Phiren Amenca mellett a RomNet hírportál szervezte a roma holokauszt áldozatainak emlékművénél, a IX. kerületi Nehru parton. A felolvasással azt is érzékeltetni akarták, hogy milyen sok ártatlan ember, köztük sok-sok gyermek lett áldozata a nácizmusnak és a szélsőséges ideológiának. Életét annak szentelte, hogy szót emeljen a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen, személyes tapasztalatainak ismertetésével is figyelmeztesse a jelent és az utókort, hogy a gyűlölködés hova vezethet – mutatta be Fahidi Éva holokauszttúlélőt Herfort Marietta. Elmondása szerint Fahidi Éva maga is raboskodott az auschwitz-birkenaui lágerben, és akkor is fogoly volt a koncentrációs táborban, amikor 1944. augusztus 2-áról 3-ra virradóra egyetlen éjszaka alatt a legújabb kutatások alapján több mint 4 ezer romát – főként nőket és gyermekeket – gyilkoltak meg a náci Németország fajgyűlölő politikája nevében. (A Cigány Világszövetség 1972-ben, párizsi kongresszusán hozott határozatot arról, hogy augusztus 2-a legyen a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja.) Fahidi Éva, mielőtt a nevek felolvasásába kezdett volna, a közös tragédiára utalva hangsúlyozta, hogy a zsidó és a roma áldozatokat ugyanabban a gázkamrában pusztították el. Fahidi Éva után Karácsony Gergely főpolgármester következett. Vállalta a közreműködést Nemcsák Károly színész, a József Attila Színház igazgatója és – többek között – Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány vezetője is. A vasárnap délutánig folyamatosan tartó gyászrendezvény során roma és nem roma fiatalok, művészek, közszereplők, civil szervezetek tagjai váltják egymást. Végezetül egy általános iskolás korú roma származású kislány és egy zsidó kisfiú olvassa fel a neveket: jelképezve, hogy az áldozatokra való emlékezést tovább kell adni a következő nemzedékeknek. Arról, hogy hány roma áldozata volt Magyarországon és Európában a náci üldöztetésnek, jelentősen eltérő becsléseket, adatokat lehet olvasni. A Nehru parton tartott megemlékezés szervezői ugyanakkor hangsúlyozták: a romákkal szembeni gyűlölet 1945-ben nem ért véget, „éppen ezért feladatunk, hogy a cigányellenesség ellen hazai, nemzetközi és politikai szinten is elköteleződjünk, és felszámoljuk azt”.