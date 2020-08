Kiskorú lányok futtatóin ütöttek rajta a rendőrök Budapesten (videó)

Öt embert vettek őrizetbe a belvárosban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói gyermekprostitúció kihasználása és más bűncselekmények miatt vett őrizetbe öt embert a belvárosban – írja a police.hu. A rendőrség közleménye szerint egy életveszélyt okozó testi sértés ügyében folytattak nyomozást, amikor olyan információk merültek fel, hogy az ügy egyik érintettje a jövedelmét fiatal lányok futtatásából szerzi. A nyomozók prostitúció elősegítésének gyanúja miatt kezdtek nyomozni. Feltérképezték a 19 éves B. Alex kapcsolatait, így látókörükbe került a férfi testvére és egyik barátja is. A nyomozás adatai szerint a 22 éves B. Attila és a 20 éves L. Tamás szintén részt vettek abban, hogy kiskorú lányokat szervezzenek be azért, hogy Budapest belvárosában szexuális szolgáltatást nyújtsanak felnőtt férfiaknak. A két testvér, valamint L. Tamás a gyanú szerint 2017 októberétől szerveztek be kiskorú lányokat, akik ezt követően pénzért szexuális szolgáltatást nyújtottak a főváros sűrűn látogatott utcáin, szórakozóhelyein és különböző hotelekben. A három férfi a lányok futtatójaként felhajtotta a kuncsaftokat, majd nagy arányban részesültek a pénzből, amit a lányok a szexuális szolgáltatásért kaptak. ​ A nyomozás adatai alapján az is kiderült, hogy a férfiak néhány lányon keresztül kábítószert is kínáltak a „kuncsaftoknak”, sőt a lányok töltötték be a futár szerepét is, hogy a kábítószerhez hozzájussanak. A nyomozók megállapították, hogy B. Alexnek az általa koordinált tevékenységben S. Eszmeralda is segített; a nő szintén lányokat szervezett be a prostitúcióba, továbbá találkozókat szervezett, ahova időnként ő maga szállította a fiatal lányokat, akiket tanácsokkal és szükséges eszközökkel is ellátott. S. Eszmeralda olykor a szexuális tevékenységben is aktív szerepet vállalt, illetve a partnerek részére kábítószert is értékesített. A szexuális szolgáltatáson felül előfordult, hogy szintén kábítószert adott el a partnereinek B. Marianna is.