Júliusban 6804 erdőtüzet jelentettek Amazónia Brazíliához tartozó területein

Tovább nőtt az erdőtüzek száma Amazónia Brazíliához tartozó területein – derült ki a brazil űrkutatási intézet (INPE) szombaton közzétett jelentéséből. Az INPE szerint



a latin-amerikai ország kilenc amazóniai államából idén júliusban 6804 erdőtüzet jelentettek, míg a múlt év ezen időszakában számuk 5318 volt, ez mintegy 28 százalékos növekedést jelent.

Egyedül csütörtökön a műholdak 1007 erdőtüzet jeleztek a térségből, a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet brazil irodája szerint 15 év óta ez a júliusban mért legmagasabb adat. Romulo Batista, a szervezet brazíliai szóvivője szerint a korábban elrendelt tűzgyújtási tilalom csak akkor lesz hatásos, ha megfelelően ellenőrzik a betartását.

„A bűnözők nem éppen arról híresek, hogy (maguktól) betartják a törvényeket” – tette hozzá Batista.

Elemzők emlékeztettek arra, hogy már a 2019-es év is katasztrofálisnak számított az esőerdőket pusztító erdőtüzek tekintetében. Tavaly 30 900 tűzvészt jelentettek, ez a 2018-as évhez képest 200 százalékos növekedést jelentett. Július közepén Jair Bolsonaro brazil elnök négy hónapos tűzgyújtási tilalmat rendelt el az Amazonas őserdői védelmére. A tilalom vonatkozik a világ legnagyobb mocsaras területének számító Pantanalra is. Bírálói gyakran vetik Bolsonaro szemére, hogy bátorítja az erdőirtást, az illegális fakitermelést, illetve a földek megnyitását mezőgazdasági használatra, beleértve a védett területeket is, a térség gazdasági kiaknázása érdekében pedig nem törődik a környezetvédelemmel. A brazil kormány által május elején közzétett friss adatok szerint az idei év első négy hónapjában 55 százalékkal nagyobb erdőterületet irtottak ki Amazónia Brazíliához tartozó területein, mint a tavalyi azonos időszakban, ami több mint 1200 négyzetkilométernyi esőerdő elpusztítását jelenti. Az erdőirtások mértéke tavaly 11 éves csúcsra emelkedett. Brazília területén található a világ legnagyobb esőerdője, az Amazonas térségének nagyjából 60 százaléka. Szakértők szerint a klímaváltozás feltartóztatásában kulcsszerepet játszik Amazónia megőrzése.