Európa-szerte erdőtüzek pusztítanak (galéria)

Már Athén nyugati szomszédságában is lángol a bozót, több száz embernek kellett elhagynia az otthonát. A spanyolországi Galícia régióban több mint 85 ház égett le, 1400 embert evakuáltak és leállították a vonatközlekedést a lángok miatt. Eddig 70 ezer hektárt perzseltek fel a futótüzek. Csak az elmúlt héten több mint 510-en haltak meg a természeti csapás következtében. Portugáliában az építőmunkások minden létező módon megpróbálják lehűteni magukat. Nem csoda, hiszen már több mint ezren vesztették életüket az extrém meleg miatt - írja összefoglalójában az Euronews.