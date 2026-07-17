Több nagyváros levegője veszélyes szintre romlott. Emiatt szabadtéri programokat mondtak le, New York pedig maszkokat és hűtőközpontokat tett elérhetővé.
Több mint egymillió hektárnyi terület égett le idén az Európai Unióban – a legtöbb a két évtizede vezetett statisztikák kezdete óta.
A kedden keletkezett erdőtűzben másfél Párizsnyi terület égett le, a tűzoltók immár harmadik napja küzdenek, hogy megfékezzék a lángokat. Eddig egy halálos áldozatról tudni, többen eltűntek vagy megsérültek.
Öt helyen is heves tűzvész van, miközben a hőség nem csillapodik. A helyzet vasárnapra javult, de továbbra is jelentős az újabb tüzek kialakulásának kockázata.
Tűzoltók százai sok tucatnyi járművel veszik fel a harcot a lángokkal a viharos szélben. Erdőtűz pusztít Törökországban és már Németországban is.
400 négyzetkilométernyi területen csaptak fel a lángok vasárnap Görögország fővárosa környékén. Bár kedden a szél kedvezőbbre fordult, és a tűzoltók erőfeszítéseit siker koronázta, hogy több gócra szűkítették a tüzet, a neheze még hátra van.
Az Európai Unió több mint 490 tűzoltóval és 9 tűzoltó repülőgéppel segíti Görögországot és Tunéziát az erdőtüzek oltásában.
A legfrissebb hírek szerint már Horvátországot, Dubrovnik környékét is elérték a gyorsan terjedő lángok.
A 231 tűz közül jelenleg 80-at nagy erőkkel oltanak, 151-et ellenőrzés alá vontak.
Összességében egész Európában száraz és rendkívül meleg az idő, ami szélsőségesen magasra emelte az erdőtüzek kockázatát.
Már Athén nyugati szomszédságában is lángol a bozót, több száz embernek kellett elhagynia az otthonát. A spanyolországi Galícia régióban több mint 85 ház égett le, 1400 embert evakuáltak és leállították a vonatközlekedést a lángok miatt. Eddig 70 ezer hektárt perzseltek fel a futótüzek. Csak az elmúlt héten több mint 510-en haltak meg a természeti csapás következtében. Portugáliában az építőmunkások minden létező módon megpróbálják lehűteni magukat. Nem csoda, hiszen már több mint ezren vesztették életüket az extrém meleg miatt - írja összefoglalójában az Euronews.
Athéntól északra, észak-nyugatra egy nap alatt 44 helyen csaptak fel a lángok.
A lángok terjedését a pokoli hőség is segíti. A Szicíliai Agrometeorológiai Információs Szolgálat (SIAS) jelentése szerint Siracusában a hőmérséklet szerdán elérte a 48,8 fokot.
Az ország belügyminisztere minden bizonyíték nélkül azt állította, hogy gyújtogatás történt.
A szibériai Jakutföldön 16 települést fenyegetnek a lángok, a távol-keleti Amúr megyét pedig özönvízszerű esőzések sújtják.
Évia szigetén és a Peloponnészoszi-félszigeten a legsúlyosabb a helyzet, ahol egyre csak terjednek a lángok.
Az ellenzék szerint Recep Tayyip Erdogan elnöksége alatt működésképtelenné vált az állam, utóbbi azonban egy szerda este sugárzott interjúban utasította vissza a vádakat.
Micotakisz kormányfő imázsa is a tét.
Szabad szemmel is észrevehetők voltak a messziről érkező foszlányok.
Az aljnövényzet fogyasztásával az újra növekvő populációjú „élő fűnyírók” lehetővé teszik, hogy a bozót helyett fű nőjön, ami csökkenti az erdőtüzek kockázatát.
A klímaváltozás miatt kialakuló szélsőségesen nagy tüzek egyre súlyosabb egészségügyi következményekkel járnak az Egyesült Államok nyugati részének lakói számára.
Összesen mintegy 21 ezer négyzetméteren vágták ki vagy égették fel a fákat. A kilenc országot érintő térség tüzeinek mintegy 61 százaléka Brazíliában lángolt fel.
A hőség mellett az erős szél is fokozza az elsősorban Új-Dél-Wales államban súlyos helyzetet.
A műholdak által gyűjtött adatok azt is megmutatták, hogy soha nem látott mértékben akadályozta a napsugárzás Földre jutását is.
A bozóttüzek vasárnap este lángoltak fel ismét, a tüzet a szárazság és az erős széllökések táplálják.
Csak szeptemberben mintegy 60 százalékkal nőtt a tüzek száma az előző év azonos időszakához képest. Bolsonaro viszont azt állítja, sikerült minimálisra csökkenteni a számukat.
Az év eleje óta 1,4 millió hektárnyi zöldterület vált a lángok martalékává az ország közép-nyugati részén fekvő Mato Grosso do Sul államban.
Jól kivehető füstsávok láthatók a Kárpát-medence fölött.