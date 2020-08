Maszkháború dúl Amerikában, itthon is sokan „antiszociálisak”

Egészségmegőrzésre, kozmetikai és háztartási célokra is használhatók egyes növények zsírban oldódó esszenciális olajai.

Jó eséllyel elkerülik a szúnyogok azt, aki teafa-, levendula- és bazsalikomolajból készített testpermettel fújja be magát. Ha pedig átkenjük a nyílászárókat citromos-levendulás-bazsalikomos keverékkel, a szobába sem repülnek be. Ha nem lehetett elkerülni a vérszívást, teafa- és levendulaolajjal vagy egyetlen csepp hűsítő borsmenta illóolajjal gyorsan és hatásosan csillapítható a viszketés.

Már az ókorban is ismerték, sőt testápolásra, illatosítóként használtak gyógynövényeket és illóolajokat. Ezt bizonyítja, hogy Nero római császár szobájába a palotáját behálózó csőrendszeren keresztül juttattak aromákat, és az is, hogy Julius Caeser idején a nyilvános fürdőkben az emberek illatos ázás után illóolajos testmasszázzsal is kényeztették magukat. A híres egyiptomi fáraó, Tutanhamon sírkamrájában is esszenciális illóolajokat tartalmazó vázákat találtak – mondta Havasi Patrícia aromaterápiás tanácsadó, az Illatrend csoport alapítója a Népszavának.

A modern kori aromaterápiát a 1930-as évektől, René-Maurice Gattefossé francia vegyész balesetétől számítják. Amikor ugyanis felrobbant a labor, a kezét véletlenül nem hideg vízbe, hanem egy levendulával teli tartályba mártotta, meglepve tapasztalta, hogy az égési sérülései hamar és kevés fájdalommal gyógyultak. Innentől kezdve több tudós is elkezdett azzal foglalkozni, „mit tud” az aromaterápia. Azt, hogy tudományos alapja is van, bizonyítja, hogy hazánkban a pécsi egyetemen több mint tíz éve foglalkoznak illóolajok kémiai összetevőinek meghatározásával és a biológiai hatásuk vizsgálatával.

Az aromaterápiának három irányzata is létezik: a német modell a szaglás szerepét hangsúlyozza, a párologtatáson, inhaláláson van a fókusz. Az angol a tapintás, az érintés szerepét helyezi előtérbe, bőrön keresztül juttatja a szervezetbe az értékes anyagokat. A franciák főleg belsőleg alkalmazzák, de ez nagyon veszélyes lehet, a nem tiszta esszencia ugyanis szennyező anyagokat is tartalmazhat, ezért ezt Havasi Patrícia inkább nem, vagy nagyon körültekintően javasolja. Bármilyen használatról is legyen szó, nagyon fontos, hogy csak a minőségi illóolajokat használjuk – hangsúlyozta a szakember.

Az esszenciális, más néven illóolajok olyan természetes vegyületekből állnak, amelyeket a növények különböző kórokozók elleni védekezésként termelnek. Azért alkalmasak a lelki állapot befolyásolására, mert a szaglószerv nagyon közel van az agy limbikus rendszeréhez, amely az érzelemért felelős, amigdalát is magában foglalja. A vízzel rosszul keveredő, de zsírban jól oldódó illóolajok egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére, kozmetikai célokra: parfümök, aromás fürdőszerek készítésére, de a háztartásban is használhatók.

Csodálatos szerek

A magas linalool-tartalmú levendula nemcsak az égési sebek, akár a napégés kezelésére, hanem a szekrénybe költöző molyok irtására is használható, nagyon jó fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatású is. Nyugtató hatása révén alkalmazható feszültségoldásra, szorongás és alvászavarok kezelésére is. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerész Szakosztálya által 2018-ban az év gyógynövényének választott levendula szárított virága a Magyar Gyógyszerkönyvben is szerepel.

A citromolaj nagyon jó fertőtlenítő és zsíroldó hatású, amellyel a fürdőszoba és a konyha is vegyszermentesen tisztítható. A Földközi-tenger partján őshonos citrom héjából készül a legjobb illóolaj, amely frissít, üdít, könnyed érzést biztosít. Méregtelenítő, erős antioxidáns hatású, ezáltal elősegítheti a szervezetben lévő káros szabadgyökök semlegesítését, támogathatja az immunrendszert, ami a fertőzések elleni védekezésben lehet hasznos.

Különösen nyáron ér kincset a borsmenta hűsítő illóolaja. A növény levelét emésztés serkentésére, gyomorproblémák, hányinger esetén már az ókorban is fogyasztották. Esszenciális olaja valamilyen bázis-, például kókuszolajban elkeverve a hasfalra kenve percek alatt enyhítheti a puffadást. Használható a szájszag elűzésére, a lehelet felfrissítésére, de akár fejfájás enyhítésére és lázcsillapításra is.

A levendula, citrom és borsmenta illóolajak együttesen enyhíthetik az allergiás tüneteket, felszabadíthatják az eldugult légutakat.

Célszerű, ha teafaolajjal is bővítjük a házipatikánkat, ugyanis az Ausztráliában őshonos növényt már hosszú ideje használják tisztítópakolások készítésére. Az II. világháborúban a legtöbb ausztrál katona táskájában megtalálható volt a többek között nyugtató, gomba- és baktériumölő hatású, gyulladások, bőrbetegségek, rovarcsípések és pattanások természetes gyógyszere.