A csángó muzsika gyümölcsei

Az elmúlt időszakban a szervezőknek többszörösen újra kellett gondolniuk a 2020-as Kaposfestet. Az esemény egyik művészeti igazgatója Várdai István, vele beszélgettünk arról, mi maradt, mi változott.

Ismét támad a vírus, a legújabb intézkedés szerint továbbra is csak 500 fő ülhet egy hangversenyen, de ez azt jelenti, a komolyzenei fesztiválokat meg tudják tartani a szervezők. „Ha azonban augusztus közepéig romlik a helyzet, és még kevesebben lehetnek jelen egy koncerten, akkor eljátszunk mindent kétszer akár” - mondta lapunknak Várdai István, aki Baráti Kristóffal együtt az augusztus 16-tól 19-éig megrendezendő Kaposfest művészeti vezetője. Az ültetéssel és a maszkviseléssel kapcsolatban is vannak opciók, a biztonságot elsődleges szempontnak tartják, nincsenek például szünetek a hangversenyeken és a beltéri koncerteken arra kérik a közönséget, hogy viseljenek maszkot. A fesztivál fő helyszínei közé tartozik a Csiky Gergely Színház és a Szivárvány Kultúrpalota, ezek több száz néző fölötti befogadóképességűek, de lehet úgy ültetni a közönséget, hogy a szükséges távolság meglegyen. A Kaposfest Túra című programjukat is - aminek a lényege az, hogy egy műsort kétszer egymás után játszanak el két különböző helyszínen - azért találták ki, hogy az egy helyen lévők számát csökkenthessék. Két helyen párhuzamosan zajlik az este hatkor kezdődő koncertprogram egy-egy része, amelynek végeztével a közönség helyet cserél, és átsétál a másikra. Például 18-án a Református templomban a Camerata Pelsonore Kamarazenekar Dvořak E-dúr szerenádja lesz hallható, miközben a Kultúrpalotában Baráth Emőke énekel Fauré dalokat. - A programok három napig tartanak, de van egy bevezető nap, amelyen előadások lesznek Pre-Fesztivál Workshop néven az Együd Árpád Kulturális Központban. Sok műsor a megszokott rendtől eltérően fog megvalósulni, ez azonban épp a szokatlansága miatt lehet külön érdekes. A résztvevők, előadók kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy esetleges határlezárások esetén is el tudjanak jönni, tehát a művészek java részt magyarok. Három zenekar is közreműködik, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Camerata Pelsonore Kamarazenekar és a Budapest Jazz Orchestra. Volt korábban is, hogy a Kaposfesten más műfajok is megjelentek, a Budapest Jazz Orchestrával nekem személy szerint szép és jó kapcsolatom alakult ki, kreatívak, akikkel jó zenélni, velük adom elő Gulda Csellóversenyét, és ők adják Sárközi Lajos zenekarával a filmzenés estet, valamint a hagyományos zárókoncerten is játszanak - ismerteti Várdai István. - A fesztiválon a főszereplő a hegedű, a cselló és az ének: jön Miklósa Erika és Baráth Emőke is. Továbbra is hangsúlyos a kamarazene, elhangzik Beethoven egyik triója, az első jelentős mű, amit írt - és jó tudni, a kamarazenei hangversenyek is duplikálódnak -, de a népzene, a világzene és a dzsessz irányába is nyitunk. A nyitókoncert egy gálaest, amelynek világhírű szólistái lesznek, külön öröm, hogy ezen fellépnek elődeink, a fesztivál alapítói, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin is. Lesznek azért külföldi zenészpartnereink is: Kirill Troussov szentpétervári születésű német hegedűs visszatérő vendég; a francia Marc Bouchkov szintén hegedűs, feltörekvő sztár, második lett a Csajkovszkij versenyen, Baráti Kristóf is nagyon jó véleménnyel van róla, én már korábban játszottam is vele. Mellettük még Julien Quentin zongoristát várjuk” - vázolta fel az eseményeket Várdai István. Azt mondhatni, különlegesség, hogy Beethoven Eroica szimfóniája kis létszámú zenekarral hangzik el, a Liszt Ferenc Kamarazenekart maga Várdai István vezényli, aki év eleje óta a zenekar művészeti vezetője. Megjegyzi, hogy a jubiláló zeneszerző szimfóniáihoz is a kamarazenei megközelítést tartja megfelelőnek, minden a kamarazenélésből indul ki, a kor és Beethoven zenei nyelvét kevesebb emberrel könnyebben lehet elsajátítani, bemutatni. A rendezvénynek az adja a sármját, hogy teljesen „belakja” rendelkezésére bocsájtott városi teret, és három napon át a közönség és az előadók együtt vannak. Jószerivel ismer mindenki mindenkit, barátok közt marad a fesztivál, az a jó ebben a három napban, hogy sok program lesz, mégis mindenre alaposan fel lehet készülni. Infó: kaposfest.com