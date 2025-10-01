Itt nincsenek mobiltelefonok, sem közösségi médiás pózok, csak a közös éneklés, a zene és a tánc, ami mindenkit összeköt

A csángó kultúra világa a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb népzenei és néptáncos hagyománya. A moldvai és gyimesi csángók archaikus dallamai, szövegei a középkori paraszti kultúra emlékeit őrzik, olyan formában, ahogyan máshol már rég eltűntek vagy átalakultak. A csángó tánc nemcsak a néprajztudósok kincsesbányája, hanem a mai városi fiatalok és néptánckedvelők számára is különleges élményt kínál. Ennek egyik központi helyszíne Budapesten a Fonó Budai Zeneház, ahol rendszeresen szerveznek csángó táncházat – olyan esteket, ahol az archaikus zenék és körtáncok éltetik tovább ezt az élő hagyományt.