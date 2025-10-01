A csángó kultúra világa a Kárpát-medence egyik legkülönlegesebb népzenei és néptáncos hagyománya. A moldvai és gyimesi csángók archaikus dallamai, szövegei a középkori paraszti kultúra emlékeit őrzik, olyan formában, ahogyan máshol már rég eltűntek vagy átalakultak. A csángó tánc nemcsak a néprajztudósok kincsesbányája, hanem a mai városi fiatalok és néptánckedvelők számára is különleges élményt kínál. Ennek egyik központi helyszíne Budapesten a Fonó Budai Zeneház, ahol rendszeresen szerveznek csángó táncházat – olyan esteket, ahol az archaikus zenék és körtáncok éltetik tovább ezt az élő hagyományt.
Az épp csak csordogáló sárréti termálvízforrástól az áradó Gangeszig jutunk el Szűcs Péter családregényével, a Dharmával. Az örök körforgásról és a megúszhatatlan igazságról beszélgettünk a szerzővel, aki a divatmagazinok világától Hamvas Béla házáig háromszor is megkerülte a Földet.
Csángó négy évszak címmel jelentette meg új lemezét a moldvai zenét játszó Berka együttes. Az ének és furulya mellett ritka fúvós hangszereken is muzsikáló Endrődi Szabolcsot kérdeztük a részletekről.
Gyimesi csángó keservesek és táncházi muzsika hallható a Fölszállott a páva televíziós népzenei vetélkedőből ismert Vaszi Levente és tanítványa, Vrencsán Anita első lemezén, amit ma a Budapest Folk Fest keretében élőben is bemutatnak.
Szijjártó Semjén Zsolttól örökölte meg nemzetpolitikai feladatkört, és a csángók kulturális identitásával kell foglalkozzon.
A Csángó Fesztivál már nem csak a csángók kultúráját szeretné bemutatni, hanem az egész magyarságét. Sőt, ennél is nyitottabbá vált, hiszen más nemzetek táncának is teret ad.
