Még annyian sem voltak az Országgyűlés rendkívülinek meghirdetett ülésén, mint ahány képviselő az egészet kezdeményezte.

Korábban ugyanis 42 ellenzéki képviselő nyújtott be javaslatot az ülés összehívására, hogy megtárgyalják a két héttel ezelőtti uniós csúcsot megelőzően elfogadott parlamenti határozatot. Ez elvileg feltételekhez kötötte Orbán Viktor támogatását az Európai Tanácsban az Unió követező hét éves költségvetéséhez és a koronavírus okozta gazdasági válságot enyhíteni hivatott mentőalaphoz. A feltételek között szerepelt, hogy „politizáló álcivil szervezetek” ne kaphassanak uniós pénzt, állítsák le a Magyarországgal szemben folyó uniós jogállami eljárásokat és minden tagállam egyenlő arányban jusson forrásokhoz. Ezekből végül egy sem teljesült teljes mértékben. Hétfőn miután a létszámellenőrző szavazás alapján csak 35 képviselő volt jelen az ülésteremben, csak napirend előtti felszólalásokra került sor. Kocsis Cake Olivio a Párbeszéd képviselője arról beszélt, 132 bátor ember nem mert eljönni, nem a parlamentnek van kormánya, hanem Orbán Viktornak van egy parlamentje, Orbán Viktornak van 131 képviselője, akik bármit megtesznek neki. A Fidesz ahhoz sem elég bátor, hogy ellen álljon természeti értékeink, tavaink beépítésének. A Velencei tónál például a Fideszes önkormányzat úgy módosítaná az építési szabályzatot, hogy az eddigi zöldterületeket be lehessen építeni, a szabadstrandot megszüntetnék. A Fertő tónál is egy szabadstrandot zártak le két éve egy kormányzati gigaépítkezés miatt, ha újra nyitják, valószínűleg fizetős lesz majd. Ungár Péter az LMP képviselője szerint bohózat volt az Európai Tanács legutóbbi ülése előtt elfogadott kormánypárti parlamenti határozat, ez abból is látszik, hogy hiába nem teljesültek Orbán Viktor feltételei, a párt képviselői nem foglalkoznak ezzel, ezért nincsenek most itt. Orbán Viktor bár szereti zöld politikusnak mutatni magát, magyar kormányfőként lengyel és német segítséggel megvétózta, hogy az EU a következő hét évben érdemi forrásokat költhessen a klímaváltozás elleni küzdelemre. A Fidesz összejátszik a német kormánypárttal, a CDU-val, egyrészt belpolitikai felhasználásra szabadságharcot folytat az EU-val szemben, miközben kiszolgálja a német nagyvállalati érdekeket. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke azzal kezdte felszólalását, hogy „Magyarországnak züllött kormánya van”, amely az egész országot romlásba tudja vinni, majd „Bogdán Lacira” emlékezett, mint személyes ismerősére. Gyurcsány szerint a kormánypártok „két mondatot nem tudtak mondani Bogdán Laciról”, ez a kormánytöbbség szégyene. Gyurcsány Ferenc ezután „a Színház és Filmművészeti Egyetem agóniájáról” beszélt, szerinte nincs kormánypárti és ellenzéki művészet, amit a kormány most az intézménnyel művel, az szembe megy mindennel, mint amit tisztességes ember gondolhat a magyar kultúráról. A DK vezetője az Indexről is beszélt, mint mondta, nem mindig kedvelte, amit az online portál írt róla vagy a DK-ról, de „hála Istennek ez az indexeseket nem zavarta”, a Fidesz viszont álságos, mert most üzleti érdekre hivatkozva azt mondják semmi közük a történtekhez, miközben világos, hogy minden üzleti ügybe beleszólnak, amihez érdekük fűződik. Tóth Bertalan az MSZP elnöke is azt mondta, Orbán Viktornak és a Fidesznek itt kellene lennie, hogy beszámoljon róla, hogyan teljesültek az EU-csúcs előtti parlamenti határozat pontjai. Ebből látszik, hogy a Fidesz csak saját elitje érdekeit képviselik, ez látszik a Balaton és a többi természetese víz lenyúlásában. Ezért indított az MSZP népszavazási kezdeményezést a Balaton-part túlépítése ellen. Tóth Bertalan szerint mára egy nem létező köztársasággá alakult Magyarország, ezért „valódi szabadságharcot kell folytatni”, az ellenzéknek együtt, közösen kell a Fidesz hatalmi tobzódását megállítani. Brenner Koloman a Jobbik képviselője szerint kufárkodás történt az EU-csúcson, egy rossz kompromisszum született, ami után minden kormányfő úgy ment haza, hogy nyert. Majd a „néppárti Jobbik” nevében visszautasította a „libernyákozást” a kormányfő részéről. Az EU-csúcs tanulsága Brenner Koloman szerint, hogy a nagytőke járt ismét jól, a kis-, és közepes vállalkozásokra, a kohézióra megint nem jut majd elég pénz. Ezek után került sor a határozat-képtelenség megállapítására majd Latorcai János levezető elnök berekesztette az ülést.