A járvány miatt kevesebb gyümölcs kerül az asztalra

A magyarok fele kevesebb gyümölcsfélét vásárol idén, mint egy éve – derül ki egy friss felmérésből.

Az idei év minden szempontból kedvezőtlen volt a hazai gyümölcstermésnek, miközben a koronavírus-járvány okozta válsághelyzet miatt anyagilag is nehezebb helyzetbe kerültek a magyarok – mutat rá a Pulzus Kutató friss felmérése, melyet a Napi.hu megbízásából készítettek.

Az ezer fő megkérdezésével készített közvélemény-kutatás szerint a magyarok fele kevesebb gyümölcsöt vásárolt, mint tavaly ilyenkor. A megkérdezettek 23 százaléka azt állítja, hogy többet, míg a kitöltők negyede nagyjából ugyanannyit vásárolt korábban is, mint most. A magyarok mindössze két százaléka az, aki nem vásárol gyümölcsöt a boltokban. A különböző korcsoportok vásárlási lehetőségei vizsgálva már az látszik, hogy az idősek (a 60 év felettiek) 53 százaléka állítja, hogy csak kevesebb gyümölcsöt tudott vásárolni az előző évekhez képest, náluk a legmagasabb azok aránya is, akik egyáltalán nem vásárolnak ilyesmit, igaz, az is csak elenyésző 3 százalék. Több gyümölcsöt leginkább a 40-59 közöttiek tudtak vásárolni, de közöttük is pusztán 25 százalék ez az arány.

Leginkább az alapfokú végzettségűek veszítettek a gyümölcsök drágulásán, rosszabb hozzáférhetőségén: 53 százalékuk mondta azt, hogy ő nem tudott annyit venni, mint korábban