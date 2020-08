Új közlekedési napijegyet vezettek be a Dunakanyarban

A könyvvitellel, a magánadományok és tagdíjak nyilvántartásával is elégedetlen a Számvevőszék. Az ellenzéki párt igyekszik együttműködni.

Szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Lehet Más a Politika (LMP) 2017-2018-as gazdálkodásában – írta a távirati irodának kedden elküldött közleményében a testület.

Mint részletesebben is kifejtik, megállapításaik szerint az LMP 2017-ben és 2018-ban nem szabályosan vezette könyvviteli nyilvántartásait – így nem lehetett egyértelműen követni a központi költségvetésből kapott források, az egyéb hozzájárulások és adományok útját, valamint „nem volt biztosított” a gazdálkodás szabályszerűsége sem. Az ÁSZ a 2018-as évben is talált hibát: bár elismerik, hogy az LMP gazdálkodásra vonatkozó belső szabályozása ekkor megfelelő volt, a magánszemélyektől kapott adományokat szerintük bizonylat nélkül könyvelték a pártnál - így nem igazolták, hogy a pénzek tényleg a párttörvény által engedélyezett forrásokból származnak. 2018-ban ráadásul több kifizetés teljesítésigazolás nélkül történt; vagyis, a Számvevőszék szerint nem bizonyított, hogy a Lehet Más a Politika ezeket a pénzeket tényleg feladatainak ellátására költötte. Az ÁSZ azt is felrója a Lehet Más a Politikának, hogy a honlapjukon és a Magyar Közlönyben közölt pénzügyi kimutatás a szabályszerű könyvvezetés hiányában - nem mutat valós képet a párt vagyoni és pénzügyi helyzetéről. Hozzáteszik azt is, hogy párt 2017-ben 173,7 millió forint, 2018-ban 195,1 millió forint központi költségvetési támogatásban részesült.