A Dunakanyar egyik kedvelt kirándulóhelyére több mentőegység is ment a bajbajutott túrázóért.
Az árhullám a vártnál gyorsabban vonul le. Budapesten bírták a gátak a terhelést, a Dunakanyarban a sikeres védekezést ünneplik.
Mostanra mintegy 1400-an vannak a gátakon.
Alacsony az érdeklődés az üdülővásárlások iránt, stagnálnak és csökkennek az árak, de a Balaton így is drága maradt, közben átalakul az ingatlanpiacnak ez a szelete.
Vitályos Eszter azt ígérte, májustól a nyári időszakra visszaállítják az ügyeletet.
Úgy tűnik, mégis enged a kormányzat a tiltakozásnak. Az ellátás visszaállításának részletei még nem ismertek.
Szerdától kétféle változatban lesz elérhető. A felnőtt napijegy ára 1999 forint, a 26 éven aluliaké 1499 forint lesz.
Pénteken jelent meg Péterfy Gergely új, A golyó, amely megölte Puskint című regénye. Az AEGON-díjas szerző szerint nincs más esélyünk a túlélésre, mint kinevetni a hatalom és az erőszak nyelvét beszélőket, hogy jelezzük: átlátunk rajtuk, előlünk nem lehet elbújni! Beszélgetésünkben a rómaiak éppúgy szóba kerültek, mint a Dunakanyar.
A Balatonon, a fővárosban, a Tisza-tónál és a Dunakanyarban is megkezdődött a szúnyogirtás. Az ország 13 térségében dolgoznak a szakemberek, a védekezés annál is inkább szükséges, mert az enyhe tél miatt az árvízi szúnyogfajok a szokottnál is több petét raktak le a folyók mentén és a pangó vizekben. A vérszívók irtása másfél milliárd forintba kerül.
Ismét a vonal teljes hosszán közlekednek a vonatok a Dunakanyarban - közölte a Mávinform.