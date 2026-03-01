Irtják a vérszívókat

A Balatonon, a fővárosban, a Tisza-tónál és a Dunakanyarban is megkezdődött a szúnyogirtás. Az ország 13 térségében dolgoznak a szakemberek, a védekezés annál is inkább szükséges, mert az enyhe tél miatt az árvízi szúnyogfajok a szokottnál is több petét raktak le a folyók mentén és a pangó vizekben. A vérszívók irtása másfél milliárd forintba kerül.