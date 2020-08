Már a dinoszauruszok is szenvedhettek rákban

Súlyos járványhelyzet esetén is csak a társadalom kis része szerez védettséget a koronavírussal szemben – derült ki egy új olasz tanulmányból.

Olaszország népességének csak 2,5 százalékánál, vagyis másfél millió embernél talált Covid-19 antitesteket egy friss olasz kormányzati tanulmány, így valószínűsíthető, hogy más országok sem szereztek általános védettséget, a járvány lassabb terjedését biztosító nyájimmunitást – írta a Portfolio

Az antitestekkel rendelkezők jelenlegi száma egyébként még így is hatszor nagyobb, mint a világjárvány idején fertőzéssel regisztrált személyek száma – mondta Linda Laura Sabbadini, a Nemzeti Statisztikai Intézet (Istat) igazgatója. Ez alapján nem feltétlenül arról van szó, hogy a betegek szervezete nagy arányban nem termelt antitestet. Az is elképzelhető, hogy a járványt az olaszoknak a kezdeti tragikus tapasztalatok után sikerül úgy megfogni, hogy a társadalom nagy részét elkerülte a vírus. Így értelmezi a számokat például Roberto Speranza egészségügyi miniszter. A járvány szempontjából azonban ez sem sokkal derűlátóbb értelmezés. A tanulmány alapján ugyanis az látszik, hogy még súlyos járványhelyzet esetén is csak a társadalom kis része szerez védettséget a koronavírussal szemben.