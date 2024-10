Ütésnek nem, de az életmódnak lehet következménye mellrák

Az emlőrák a fejlett országokban, Magyarországon is, a második leggyakoribb rosszindulatú daganat, és a daganatos halálokok között is harmadik helyen szerepel. Rendszeres szűrővizsgálattal azonban egész korai stádiumában fel lehet fedezni, és akkor jó eséllyel sikeresen gyógyítható is.