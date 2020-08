Krízishez vezethet az életközépi válság

Kevesebben is haltak meg a fertőzés miatt ott, ahol legalább 2000-ig kötelező volt a tuberkulózis elleni oltás – állapította meg egy új tanulmány.

A koronavírus-járvány terjedésének korai szakaszában felmerült, például a Semmelweis Egyetem is ismertetett egy epidemiológiai vizsgálatot, amely szerint a tuberkulózis ellen védő BCG-oltás védettséget ad a Covid-19 betegség ellen, a WHO ezt azonban bizonyító erejű kutatás hiányára hivatkozva áprilisban cáfolta . A közleményük szerint emberekkel és állatokkal végzett kísérletek egyaránt bizonyítják, hogy a BCG-vakcinának a célzott betegségen kívül van hatása az immunrendszerre, de ezeket nem írták körül alaposan, és a klinikai jelentőségük sem ismert. Az American Association for the Advancement of Science (AAAS) nevű non-profit tudományos szervezet most publikált egy tanulmányt , amely hivatalosan is megerősíti, hogy a BCG-vakcina ellaposítja a koronavírus járványgörbéjét – írta a HáziPatika.com . Bizonyítékot találtak arra is, hogy a vakcina elősegítheti a fertőző betegségek elleni immunitás erősítését is.