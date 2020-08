Nem akar még egyet koppanni a Barcelona

A katalánok a spanyol bajnokságot és a hazai kupát sem tudták megnyerni. Lionel Messi figyelmeztetett, több hiba már aligha fér bele.

Szombaton este már csak nyolc csapat marad versenyben a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A két nyolccadöntős párharcban papíron a német bajnok és kupagyőztes Bayern Münchennek lesz a legkönnyebb dolga. Hans-Dieter Flick tanítványai az odavágón – még február végén – 3-0-ra verték Londonban a Chelsea-t, így a szombati esti müncheni visszavágó (tv: Spíler2 21.00) csupán formalitásnak ígérkezik. „Tudjuk, hogy nagyon jók az előjelek, de a visszavágót még le kell játszanunk – kezdte meg mondandóját a Bayern München trénere. – Nem fogjuk alábecsülni a Chelsea-t, nagyon koncentráltak vagyunk. Nem beszélünk Lisszabonból, nem gondolok a végső győzelemre, de az a célunk, hogy minél eredményesebbek legyünk” – tette hozzá Flick. A londoni kékek már csak az eredmény miatt is szinte megoldhatatlannak tűnő feladat előtt állnak, Frank Lampard vezetőedzőnek ráadásul több meghatározó játékost, így az eltiltott Marcos Alonsót és Jorginhót, valamint a sérüléssel bajlódó Pedrót, Cesar Azpilicuetát és Christian Pulisicet is nélkülöznie kell, közben pedig a brazil Willian és N’Golo Kanté szereplése is kérdéses. A Chelsea negyedikként zárt a Premier League-ben, így jövőre is indulhat majd a BL-ben, ugyanakkor a csapatnál nem lehet hurrá hangulat, lévén a kékek múlt szombaton elveszítették az FA-kupa döntőjét az Arsenal ellen. A másik szombat esti összecsapáson a Barcelona látja vendégül a Napolit (tv: M4 Sport 21.00), amely 1-1-es döntetlenre volt képes saját stadionjában a Lionel Messi vezette katalánok ellen. A spanyol bajnokságban másodikként végző házigazdáknál többen hiányoznak majd sérülés miatt, és közülük kiemelkedik a francia világbajnok védő Samuel Umtiti, míg a középpályásoknál a sárga lapjai miatt eltiltott Sergio Busquets-et, valamint az odavágón kiállított chilei Arturo Vidalt kell majd pótolni. A Barcelona számára különösen fontos lesz az összecsapás, lévén a bajnokságot a Real Madrid nyerte és a Spanyol Kupában is idő előtt búcsúzott a csapat. „A Romától és a Liverpooltól elszenvedett vereségek után a szurkolók türelme fogytán van, mert semmit sem tudunk nyújtani nekik. Ha így folytatjuk tovább, nagyon nehéz lesz a BL-ben maradandót alkotnunk. Ha valóban szeretnénk a serleget, nagyon sok dolgon változtatnunk kell, de ha így folytatjuk, a Napolitól is kikapunk” – mondta Messi azt követően, hogy a csapat a La Liga 37. fordulójában kikapott az Osasunától, s elbukta a bajnokságot. A nápolyiak sem járhatnak örömtáncot a 2019-20-as szezonjukat illetően, mivel csak hetedikek lettek a Serie A-ban. Némiképp vigaszt jelenthet azonban az Olasz Kupa megnyerése, így a következő szezonbeli európai kupaindulást sikerült kiharcolni Gennaro Gattuso tanítványainak. „Tudjuk, hogy a Barcelona ellen kockáztatnunk kell. Felkészültünk a mérkőzésre, készen állunk, hogy szembe nézzünk velük” – monda Gattuso, aki elismerte, hogy fejtörést okoz számára, hogyan állítsák majd meg Messit. A 42 éves olasz tréner a combsérüléssel küzdő Lorenzo Insigne, valamint Kosztasz Manolasz játékára nem számíthat, ám így is ütőképes együttest küldhet ki a Camp Nou gyepére.