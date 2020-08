112 ezer dollárért kelt el egy árverésen Michael Jackson fehér flitteres kesztyűje

A vírus művészete címmel indította útjára érdekes kezdeményezését Fekete-Kovács Kornél. Hangokból felépülő vírusa már több mint négyszáz zeneszerzőt fertőzött meg. A beskatulyázhatatlan, jubiláló zenésszel, a Modern Art Orchestra alapítójával többek között erről is beszélgettünk.

Ötven éves lett ebben az évben Fekete-Kovács Kornél, trombitás, szárnykürtös, zenész, zeneszerző, tanár, zenekarvezető, különleges projektek kiötlője. Egy ilyen tevékeny ember, ha fontos fordulóponthoz érkezik életében, valószínűleg számvetést készít, mit végzett eddig. „Az önreflexió nálam folyamatos, nem kötődik dátumokhoz, díjakhoz. Azt, hogy most hol tartok, nem azzal próbálom összevetni, amit eddig tettem, sokkal inkább arra koncentrálok, mik a terveim, mi az ami még előttem van: szívesebben kalandozom a jövőben” - mondta el nekünk Fekete-Kovács. Egy meghatározott utat mindenkinek be kell járnia, és az ő életében ez az út a fontos nem maguk az állomások. Ezen az úton, a szintén jubiláló, 15 éves Modern Art Orchestrát (MAO) vezetve halad, amely a nevében is jelzi, nem egy stílus, hanem inkább egy gondolkodásmód iránt elkötelezett. „Nem foglalkozom azzal, milyen műfaji keretek léteznek. Azt, amit az elmúlt harminc évben a pályán magamba szívtam, meg amit előtte, bátran alkalmazom a saját zenémben, alkalomadtán a teljes palettát használva. Helye van benne a kisiskolás koromban tanult népdalok motívumainak, ifjúságom popzenei világának, vagy a később elsajátított kortárs és dzsessz elemeknek. Az augusztus 7-én megjelent Foundations című lemezemen pontosan azt mutatom be, hogyan tud megszólalni egymás mellett ez a sokféleség. A MAO attól lesz hiteles és őszinte, hogy nem foglalkozunk a címkékkel, azt játsszuk, ami belőlünk jön, nem gyártunk prekoncepciókat, nem akarunk egy bizonyos választott közönségrétegnek megfelelni” - fejti ki a művész. A zenekarban 18-an az állandó tagok száma, akik első körben mindig jelen vannak, de mivel a zenekarnak sajnos nincs megfelelő anyagi alapja a működéshez, ezért megjelenésük némileg rugalmas. Az elmúlt években azonban olyan családias légkör alakult ki, hogy mindenki megpróbál elsődlegesen ide igazodni. Egy másik konkrét terv, amibe Fekete-Kovács Kornél május 1-én belevágott szintén naprakész. A járvány miatt otthoni pihenőre, munkára késztetett zenésztársaknak egy kilenc hangból álló dallamsort, műkezdeményt küldött, amit ők azután a saját stílusukban, teljesen szabadon formálhattak valódi zeneművekké. Első körben tízen kapták meg a hangokat, miután befejezték az alkotást, két másik kollégájuknak kellett továbbküldeniük a darabokat. A projekt sikeres, ma már jóval 400 fölött van a „megfertőződött” zeneszerzők száma, természetesen Fekete-Kovács is megkomponálta a maga művét. A járvány miatti korlátozások időszaka azzal kezdődött, hogy márciusban el kellett halasztaniuk a Fondations bemutató koncertjét. Közben az interneten egyre jelentek meg a kényszerű pihenő alatt született különféle karanténművek, és a zenekar részéről rajta is nagy volt a nyomás, hogy ők tegyenek valamit. Azonban nem tetszett neki, hogy a látott műveknek nincs meg a helyzethez illő súlyuk, vidám darabok árasztják el a világhálót, ehhez képest valami komolyabbat szeretett volna. Néhány hetes gondolkodás után jött az ötlet, a járvány terjedését kellene zenében modellezni. Egy dallammagot küldött el tíz zenésznek: Eötvös Péter, Mike Garson, Kuba Stankiewic, Brian Charette, Tony Gray, Cseke Gábor, Bacsó Kristóf, Ávéd János, Korb Attila, Subicz Gábor kapta meg a kilenc hangot. Miután elkészültek a motívum alapján írt művükkel, Hozzátették saját kilenc hangjukat, és továbbküldték még két társuknak. A vírus így a láncolatban eljutott ifj. Kurtág Györgyhöz is, aki azután édesapját hívta meg a projektbe. Az Art Of Virus projekt terjedése a www.phonicchat.com/aov oldalon követhető. Többféle stílusban születtek alkotások, különböző összeállításokra, ha a szerzők zenekarra írtak és a kottát elküldték, a MAO eljátssza azt: vasárnap esténként livestream videóban teszik közzé. „Azt nem tudom, hogyan fog az egész befejeződni, de nem is az a lényeg: az út a fontos, hogy mi jön létre addig. Van olyan, aki két részről is kapott felkérést. Lehet, hogy egyszer átfertőződik a zeneszerző-társadalom, és úgy lesz vége” - vonja le a következtetést Fekete-Kovács Kornél. A Budapest Music Centerben rezidens MAO koncerttervei a jövőre nézve, úgy tűnik, tarthatók, így szeptember 13-án sor kerül az elmaradt Foundations bemutatóra, egy másik lemez bemutatója is meglesz: a zenekar tagja, Korb Attila Swingin’ On The Danube című anyagát augusztus 22-én mutatják be. Október 25-én pedig a Kodály Reflection lemez kerül sorra, a zene a szerző kórusműveire reflektál a dzsessz és az improvizatív zenei elemek felhasználásával.