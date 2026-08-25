A gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyek is helyet kapnak majd a Michael Jackson-film második részében

A Michael első részének készítésekor még úgy volt, a film a hozza a cukormázzal leöntött életrajzi drámát, vagyis nem vállal semmiféle kockázatot főszereplője életének kínosabb fejezeteinek bemutatásával kapcsolatban. Most a második részre a főszereplőt játszó Jaafar Jackson megerősítette, az új rész a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakra is kitér majd.