A Michael első részének készítésekor még úgy volt, a film a hozza a cukormázzal leöntött életrajzi drámát, vagyis nem vállal semmiféle kockázatot főszereplője életének kínosabb fejezeteinek bemutatásával kapcsolatban. Most a második részre a főszereplőt játszó Jaafar Jackson megerősítette, az új rész a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakra is kitér majd.
Életrajzi filmnek csúfolt popkulturális emberkísérlet készült Michael Jacksonról. Csak az nem világos, a készítők kasszáján kívül ez kinek jó.
„A bőrfakító Michael Jackson minél fehérebb lett, annál feketébbé vált” – írta a The Guardian, miután a Black or White az első olyan amerikai szám lett Elvis Presley 1960-as It’s Now or Neverje óta, amely egyből a brit slágerlista élére ugrott. Ez 1991 novemberében történt, majd december 7-én Amerikában is az élre állt – aztán hét hetet töltött a topon – a nevezetes Jackson-dal.
Az ellenzéki politikus megjegyezte, sokat jár vidékre ahol mindenki érti, miről van szó.
Valamint Arnold Schwarzeneggeré és Marco Rossié is. Utóbbi a miniszterelnök szerint a „nemzet kapitánya”.
Martin Bashir más celeb-interjúalanyai és azok hozzátartozói is vizsgálatot sürgetnek a szenzációt keltett beszélgetések létrejöttének hátteréről.
A popsztár a Victory című 1984-es turnéja alatt viselte.
Egy napja még úgy tűnt, a 76 éves színész- és énekesnőt - bár elhiszi, amit mondanak - nem hatja meg, ami a popsztár áldozataival történt. Most jelezte: szerencsétlenül fogalmazott.
Nem lehet nem hinni Michael Jackson két "kisbarátjának", miközben az elbeszélés nem bizonyíték.
Michael Jackson 1958 augusztus 29-én született, karrierjét testvéreivel kezdte, majd szólóénekesként megdöntött szinte minden rekordot.
Orvosok találtak magyarázatot arra a fizikai képtelenségnek tűnő táncmozdulatra, amellyel Michael Jackson kápráztatta el a közönséget a Smooth Criminal című számának videoklipjében - írta az MTI.
Szándékos emberölés áldozata lett Michael Jackson – állítja a 2009-ben elhunyt énekes legenda lánya. Paris Jackson a Rolling Stone magazinnak adott interjúban fejtette ki, hogy véleménye szerint nem véletlen túladagolás végzett apjával, valaki, vagy valakik előre megfontolt szándékkal tették el őt láb alól. – Apu már hónapokkal a halála előtt elhintette, hogy az életére törnek – mondta Paris a lapnak.
A napokban jelenik meg az első hazai kötet, amely szakértő összefoglalást ad az autogramgyűjtés kulisszatitkairól. Az Autogramok könyve izgalmas, rengeteg fotóval illusztrált olvasmány, ami a kezdő gyűjtőknek sorvezető, a civileknek pedig lehetőség, hogy nem a visítozó tinilányok szintjén, de elmerülhessenek a híres emberek világában.
Michael Jackson hagyatékának kezelői szerint nincs meg az az Oscar-szobor, amelyet a sztár rekordáron, 1,5 millió dollárért vásárolt meg 1999-ben egy árverésen.
A Twitteren debütált az öt évvel ezelőtt elhunyt Michael Jackson új videoklipje. Ez az első alkalom, hogy a mikroblogportálon tartották egy zenei videó premierjét.
Elárverezik Michael Jackson farmját. A Neverland névre hallgató birtok akár 50 millió dollárért találhat új tulajdonosra - írja a Telegraph. A birtok jelenleg egy befektetési cég tulajdonában van, amely 2008-ban vette meg az ingatlant 23,5 millió dollárért az akkor komoly adósságot felhalmozó popsztártól.
Túladnak a néhai popsztár fantáziavilágának is nevezett neverlandi birtokán. Az inkább vidámparkhoz, mintsem hagyományos farmhoz hasonlító ranchnál mintha megállt volna az élet: „Sohaország” kapujánál ma is ott találhatóak a 2009 júniusában elhunyt Jackson rajongóinak szívszaggató üzenetei.
Öt évvel halála után is újabb szexuális zaklatással vádolják Michael Jacksont. Ezúttal egy 36 éves férfi vádolta meg a néhai popsztárt, hogy megerőszakolta őt, amikor alig 10 éves volt és legalább négy éven át kellett elviselnie hasonló gyötrelmeket – írta a Daily Beast.
Xcape címmel új Michael Jackson-lemez jelenik meg májusban, amely a néhai előadó archívumának nyolc, korábban meg nem jelent számát tartalmazza - közölte hétfőn a BBC News.