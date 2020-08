Lukasenka simán nyer a hivatalos exit poll szerint

Az amerikai elnök saját hatáskörben hozott rendelettel és három feljegyzéssel próbál enyhíteni a koronavírus-járvány gazdasági következményein.

„Ebből elegünk van!” - jelentette ki Donald Trump, a demokrata párti kongresszusi vezetőkkel folytatott kéthetes tárgyalássorozat kudarcára utalva. Az amerikai elnök saját hatáskörben hozott rendelettel és három feljegyzéssel próbál enyhíteni a koronavírus-járvány gazdasági következményein. Az egyik saját golfklubjában tartott sajtóértekezletén már „törvényként” kezdett beszélni az intézkedésekről, pedig törvényt csak a kongresszus hozhat. Az alkotmány értelmében „a buksza joga”, azaz költségvetést érintő minden döntés a kongresszusnál van. Ennek megfelelően Trump valójában csak már megszavazott pénzeszközöket csoportosít át, másrészt lépéseit a demokrata párti ellenzék alighanem bíróság előtt is meg fogja támadni. A leglátványosabb intézkedés a július végén lejárt, a normál munkanélküli segély fölött járó, heti 600 dolláros juttatást hosszabbítja meg – 400 dolláros szinten. Ez látszólag „félutas” megoldás a Demokrata Párt által támogatott 600 dollár és a republikánusok 200 dolláros ajánlata között, de a látszat csal: Trump verziójában a munkanélküliek 300 dollárt kapnának szövetségi forrásból, 100-at az államoknak kell biztosítaniuk – „ha adnak adnak, ha nem, hát nem”, mondta az elnök. Ráadásul a 300 csak akkor jár, ha az illető jogosult a helyi 100-ra. Trump a juttatást a katasztrófavédelmi alapból adná, amit a kongresszus a természeti események, például a rendszeres hurrikánok, tornádók és tűzvészek utáni kárenyhítésre szavazott meg. A bajba jutottaknak fontos lenne a kilakoltatási tilalom meghosszabbítása is, amit Trump tényként jelentett be, jóllehet csak ajánlás. Szintén több millió embert érint, hogy az év végéig nem kell kamatot fizetni a diákhitelek után – az ellenzék itt is többet, a hitelek leírását követeli. Nem teljesen világos, hogy az elnök bejelentésével vége szakad-e a két párt közötti tárgyalásnak. Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke és Chuck Schumer, a szenátus kisebbségi frakciójának vezetője közleményben fejezte ki csalódottságát, amiért az elnök, „ahelyett, hogy az amerikaiak gondjainak enyhítésén dolgozna, a luxus golfpályáján maradt, ahol működésképtelen, gyenge és szűk körű politikai bejelentéseket tett”. A politikusok felszólították republikánus kollégáikat, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz és „találkozzanak félúton”. Az elnöki lépéssel kapcsolatban a republikánusok egy része is értetlenségét fejezte ki. Ben Sasse szenátor, aki a költségvetési szigor híve, „alkotmányos pongyolaságról” beszélt. Szerinte az elnöknek nem volt joga például elengedni a fizetéseket terhelő adót, mert azzal a költségvetési tételekhez nyúlt hozzá. Más szenátorok is úgy vélték, hogy inkább a kongresszusnak kell egyetértésre jutnia. Justin Amash képviselő, aki tavaly kilépett a republikánus frakcióból és libertariánus lett, azt írta internetes bejegyzésében, hogy az alkotmány akkor sem hatalmazza fel az elnököt a királyként való viselkedésére, ha a kongresszus éppen nem hoz törvényt valamiről. Trump egyébként maga is azt mondta, hogy perekre számít. Az elnöknek amúgy nem csak Pelosiból és Schumerből van elege, hanem a kérdésekből is. Szombaton a golfklubban tartott sajtóértekezletének akkor lett vége, amikor egy riporter szembesítette a hazugságaival. Az elnök a veteránok egészségügyi ellátását szabályozó egyik törvényről már több mint százötvenszer jelentette ki, hogy azt az ő kormányzatának sikerült tető alá hozni. Most ezt ismételte meg, mire egy újságíró közbevetette, hogy „Elnök úr, ez nem igaz, a törvényt 2014-ben fogadták el!” - mire Trump sarkon fordult és elhagyta a termet.