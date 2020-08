Peking amerikai politikusok büntetésével válaszolt Washington hongkongiakat sújtó lépésére

Folytatódik a nagyhatalmak közötti adok-kapok, a kínaiak azonban még nemzetközi jogvédőket is szankcionálnak.

Peking szankciókkal sújt amerikai politikusokat, köztük Ted Cruz és Marco Rubio republikánus szenátort – jelentette be a kínai külügyminisztérium hétfőn. A 11 amerikai tisztségviselőre vonatkozó bejelentést azzal indokolták, hogy Washington pénteken több hongkongi és kínai tisztségviselőt, köztük Carrie Lam hongkongi kormányzót sújtott szankciókkal, akiket a hongkongi autonómia aláásásával, illetve a lakosság szabadságjogainak korlátozásával vádol. A bejelentést azzal indokolták, hogy Washington pénteken több hongkongi és kínai tisztségviselőt, köztük Carrie Lam hongkongi kormányzót sújtotta szankciókkal, akiket a hongkongi autonómia aláásásával, illetve a lakosság szabadságjogainak korlátozásával vádol. Rubióra és Cruzra Kína már a múlt hónapban is szankciókat vetett ki, válaszul arra, hogy az Egyesült Államok ezt megelőzően szankciókat rendelt el olyan kínai tisztségviselők ellen, akiket az nyugat-kínai, muszlim ujgur kisebbség elnyomásával vádol. A szankciók amerikai politikusok mellett a Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet vezetőjére, Kenneth Roth-ra is érvényesek. Az elmúlt hónapokban egyre inkább elmérgesedett a viszony Peking és Washington között, A két rivális egyebek mellett a kétoldali kereskedelem, a koronavírus-járvány, a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat, az egymás országaiban tevékenykedő sajtóképviseletek, Hongkong, Tajvan, a Dél-kínai-tenger, valamint az emberi jogok kapcsán feszült egymásnak.