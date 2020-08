Elkerülni alig lehet, kezelni muszáj a stresszt

Nem mindig egyértelműek a jelei, ezért sokszor csak későn diagnosztizálják.

A pajzsmirigyzavarok általában nyomot hagynak az érintettek testsúlyán, ugyanis az alul- és a túlműködés is befolyásolja az anyagcsere folyamatokat. A gyermek testfelépítésében nagy szerepe van az öröklött tényezőknek, de ha normál étkezés mellett feltűnően sovány vagy túlsúlyos, esetleg rövid időn belül észrevehetően változott a súlya, érdemes pajzsmirigyzavarra gyanakodni. A testsúly változása mellett a növekedési ütem lassulása, az alacsony testmagasság is figyelemfelhívó jel, amelyet fontos kivizsgáltatni – figyelmeztetett Tar Attila , a Budai Endokrinközpont gyermek endokrinológusa.

A gyermekek hangulata sokszor kiszámíthatatlan, de a feltűnő kedvetlenséget, illetve feszültséget okozhatja hormonzavar is, főleg akkor, ha nincs, ami indokolná a megváltozott hangulatot. A pajzsmirigy alulműködés ugyanis depressziót, letargiát okozhat, míg a túlműködés idegességet, túlzott stresszt. Lehet jele a székrekedés, illetve a hasmenés is, ha ezeknek nincs oka, előbbit a kevés folyadékfogyasztás, hasfogó ételek – csokoládé, kakaó, sok krumpli vagy rizs –, utóbbit pedig fertőzés, ételmérgezés válthatja ki, javasolt ellenőriztetni a pajzsmirigy funkciókat, mert annak zavarai is okozhatnak hasonló panaszokat.

A pajzsmirigyzavarok az alvás minőségét is befolyásolhatják. Az alulműködés fáradtságot, aluszékonyságot, míg a túlműködés álmatlanságot eredményezhet. Mindkettő koncentrációs nehézségeket okozhat, ami hathat a gyerek iskolai teljesítményére is. A már beállt a menstruációs ciklus rendszertelenné válását a nőgyógyászati problémákon kívül pajzsmirigy elégtelenség is okozhatja. A betegség befolyásolja a ugyanis a prolaktin termelést, az FHS/LH mennyiségét, ráadásul ösztrogéndominanciához is vezethet.

A pajzsmirigy funkciók ellenőrzések általában kimerülnek a TSH értéket vizsgálatában, pedig a teljes képhez szükség van a T3, T4, ATPO szintjére is, sőt az úgynevezett reverz T3 mennyiségére is, hiszen annak nagyobb szintje esetén a TSH szintje normál tartományon belül mozog, de okoz tüneteket – mondta a szakorvos, hozzátéve, hogy eltérés esetén ultrahangos vizsgálatra is szükség van, hogy ki lehessen zárni a strúma, illetve a göbök fennállását is.