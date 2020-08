Már nem elég a vezéráldozat Libanonban

Folytatódnak a zavargások Bejrútban, annak ellenére, hogy hétfő délután lemondott Haszan Diáb miniszterelnök és kormánya. A tüntetőknek azonban ez már kevés.

Az augusztus 4-i, több mint 160 halálos áldozatot követelő és több mint ötezer sérülést okozó bejrúti kikötői robbanás nyomán fellángolt lakossági demonstráció hullámot már sem a kabinet lemondása, sem a robbanás körülményeinek megígért kivizsgálása nem tudja csillapítani.



Hétfő este is több mint 40 ember sérült meg a rendfenntartó erőkkel történt összecsapásokban, amikor a tüntetők a parlament épületét akarták elfoglalni. Sem a katonaság, sem a rendőrség kivezénylése nem tudja már otthonaikba visszaterelni a bejrútiakat, már csak azért sem, mert a robbanásban százezrek otthona vált lakhatatlanná. A tiltakozók sem abban nem hisznek, hogy az elrendelt vizsgálatok valóban a tényleges felelősöket állítják elő a kikötői robbanás felelőseiként, sem abban, hogy az újjáépítésre érkező nemzetközi adományokat tisztán és célszerűen használja fel a politikai vezetés. Az ellenzék előrehozott választást követel, az utca pedig gyökeres változást, de mindenekelőtt Michel Aoun államfő és Nabih Berri parlamenti elnök lemondását és velük együtt a teljes politikai osztály távozását a hatalomból.

Amint a Reuters tudósítása is kiemeli, a hírügynökség által megszólaltatott bejrúti tüntetők azt hangsúlyozzák, hogy a korrupció már az állam fölé nőtt, a politikai elit pedig következetesen blokkol minden reformtörekvést. A nemzetközi donorkonferencián összegyűlt adományok célba juttatását ugyan reformok végrehajtásához kötik az adományozók, de a libanoni lakosság nem hisz abban, hogy a fennálló politikai berendezkedés közepette ez megvalósítható. Maga a bejrúti kikötő működtetése is azt a működésképtelen szektariánus berendezkedést tükrözi vissza, amely az 1975-1990 közötti polgárháború kezdetétől fennáll- azaz, hogy a hatalom megoszlik a szunnita, a síita és a keresztény képviseletek között. A kikötőben is, amely a libanoni nemzetközi kereskedelem legfontosabb létesítménye, mindegyik vallási csoportnak például saját igazgatói kvótája van, minden alacsonyabb rangú tisztség is e felekezeti megoszlás és politikai erő függvényében oszlik meg.

A jelenleg hatályos forgatókönyv szerint az elkövetkező napokban Aoun államfő konzultálni fog a parlamenti frakciókkal az új kormány megalakítása kapcsán és törvény kötelezi arra, hogy a legnagyobb parlamenti támogatottsággal rendelkező jelöltet kérje fel kabinetalakításra. Hacsak addig az utca felül nem írja a hatályos jogszabályokat.